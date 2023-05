Alla Flaccovio Mondadori doppia presentazione: i talk con Pietro Busetta e la coppia Pellai e Tamborini

Altri due appuntamenti nei bookstore Flaccovio Mondadori: martedì 30 maggio alle 18 nella sede di via Roma 270/272 Pietro Busetta presenta il suo ultimo libro “La rana e lo scorpione: ripensare il Sud per non essere né emigranti né briganti” (Rubbettino) e ne parla con il giornalista de La Sicilia, Michele Guccione. letture di Biagio Bruccoleri. Mercoledì (31 maggio) alle 18,30 al bookstore Flaccovio Mondadori a San Lorenzo Mercato, una delle coppie della letteratura italiana - sposati da 25 anni - come Alberto Pellai e Barbara Tamborini parlerà di due diversi libri, “Appartenersi. Perché l'amore per sempre è una risorsa” e la raccolta di filastrocche per bambini (dai 5 anni in su), “Amore cos’è” (Mondadori).

Un appello alla mobilitazione civile e democratica per evitare che il Paese si spacchi. La metafora dantesca dei gironi infernali usata per classificare le responsabilità o irresponsabilità di enti e persone. Senza sconti per nessuno e senza peli sulla lingua, convinti che il Mezzogiorno non sia mai stato un argomento da affrontare in maniera "leggera".

Sotto la lente il Governo Draghi e le ultime elezioni, parlando di quello che viene definito lo scippo del Recovery Plan, non dimenticando il fallimento della Lega, della "rivoluzione"" dei Cinque stelle e il fenomeno "Reddito di cittadinanza": Pietro Busetta - in questo ultimo saggio “La rana e lo scorpione: ripensare il Sud per non essere né emigranti né briganti” (Rubbettino) presentato martedì 30 maggio alle 18 da Mondadori Flaccovio in via Roma 270- guarda in avanti, ad un Mediterraneo aperto, ma affronta e analizza situazioni e ipotesi da evitare, vedi Cecoslovacchia, o Jugoslavia. O peggio l'ipotesi Catalogna. Prefazione di Massimo Villone. Postfazione di Gaetano Savatteri. Ingresso libero.

Alberto Pellai è medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva, autore di bestseller di parenting e psicologia, cura da 13 anni su Famiglia Cristiana la rubrica settimanale "Essere genitori" e gestisce sui social pagine dedicate ai consigli sull’educazione seguiti da oltre 200 mila follower; con la psicopedagogista e scrittrice per bambini Barbara Tamborini forma una coppia inossidabile seguita da docenti e genitori. Insieme presentano - mercoledì 31 maggio alle 18.30 al Mondadori Flaccovio bookstore di San Lorenzo Mercato - due volumi appena pubblicati da Mondadori “Appartenersi. Perché l'amore per sempre è una risorsa”, libro provocatorio e controcorrente, basato su innumerevoli testimonianze oltre che sulla propria esperienza personale (sono sposati da venticinque anni!): i due autori smontano le false credenze che hanno reso così fuori moda l'amore stabile e propongono una visione critica delle narrazioni correnti.

Perché l'amore ci chiede, una volta che ci siamo addentrati nel suo territorio, di farlo diventare una priorità e di trasformarlo in un motore che muove - se non tutto - moltissimo di ciò che siamo. La stessa sera Pellai e Tamborini presentano anche “L’amore cos’è” , albo illustrato in rima per bambini e ragazzi (dai 5 anni). Illustrazioni di Ilaria Zanellato. Un testo poetico ed evocativo, omaggio alla scoperta del più potente dei sentimenti: un giovane protagonista, che ha visto sfaldarsi l’amore tra i genitori, trova nei nonni il perché di un amore unico e duraturo. Ingresso libero.