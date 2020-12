Spazio cultura social alla Libreria Macaione, il firma copie con Gino Pantaleone

Venerdì 4 dicembre dalle ore 17:30 sino alle ore 19:00, a Spazio Cultura Libreria Macaione, Via Marchese di Villabianca, 102 sarà possibile incontrare per un firma copie con il poeta e saggista Gino Pantaleone.

In libreria sarà disponibile il suo ultimo libro Liber. Storia della scrittura, biblioclastìe, letture resistenti, un saggio, pubblicato da Ex Libris Edizioni, che percorre un excursus storico e critico sulla storia e l'evoluzione del libro e di tutto ciò che lo compone, lo alimenta e, al tempo stesso lo distrugge.

Considerato il periodo che stiamo vivendo, l'incontro sarà trasmesso in diretta sui canali social di Spazio Cultura Libreria Macaione dalle ore 18:00 sino alle ore 19:00. A dialogare con Gino Pantaleone, in collegamento sui social, saranno: l'editore Carlo Guidotti e il libraio Nicola Macaione. Tutti i lettori che desidereranno incontrare Roberto Crinò, potranno entrare nei locali della libreria a turno secondo le normative vigenti e sempre indossando la mascherina.

L'autore, saggista e poeta, in questo volume percorre un excursus storico e critico sulla storia e l'evoluzione del libro e di tutto ciò che lo compone, lo alimenta e, al tempo stesso lo distrugge. Il libro come bene supremo, capace di creare o modificare le conoscenze e le coscienze nell'uomo che ha popolato la terra sin dalle più remote origini. La storia della scrittura, gli strumenti e i supporti utilizzati nei secoli, i codici miniati e l'invenzione della stampa: sono questi i temi trattati nei capitoli di Liber in cui, nell'ultima sezione, l'Autore approfondisce la problematica dei libri che, rinnegati dalle istituzioni, hanno avuto il loro triste epilogo nel violento rogo purificatore. Dalla creta alla carta, da Stalin a Hitler, da Cartagine a Sarajevo, dal 1300 a.C. ad oggi: la storia del libro, della scrittura, delle biblioclastìe e delle letture resistenti in un dettagliato e illuminante "libro sui libri". La prefazione è di Francesco Pira, Sociologo e Docente presso l'Università degli Studi di Messina.

Gino Pantaleone è poeta e scrittore. Ha pubblicato le raccolte di poesie Urla di dentro (1996), Io così, se volete (1997), Il vento occidentale (2007), Canti a Prometeo (2018) e i saggi Il Gigante Controvento - Michele Pantaleone, una vita contro la mafia, Servi disobbedienti - Sciascia e Pantaleone: vite parallele e La follia nell’arte in (Ars sana in mente insana). Riceve il Premio Internazionale per la poesia “Pablo Neruda”, “Prometeus”, il Premio Internazionale della Cultura “Salvator Gotta”, il Premio “Piersanti Mattarella”, il Premio Speciale della giuria, il Premio Città di Castiglione di Sicilia e il Premio Internazionale “Salvatore Quasimodo”. È accademico dell’Accademia Siciliana Cultura Umanistica ed è stato premiato dall’Associazione Culturale “Ignazio Buttitta”. Per Edizioni Ex Libris ha pubblicato Annuario di Polifonie d’Arte - Anno artistico 2017/18 (2018), Entronautica (2019), Per un corpo ben temperato (2019) e Alice in Wonderland… a Palermo (2019).