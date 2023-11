C'è anche Eleonora Abbagnato fra "Les Italiens", si presenta il libro di Dario Maltese

Sarà presentato venerdì 17 novembre alle 18 alla libreria Feltrinelli di via Cavour, "Les Italiens - Storie e incontri con talenti italiani che hanno conquistato la Francia" (pp. 300, 18,50 euro, Rizzoli), libro del giornalista siciliano del Tg5 Dario Maltese, che dedica un passaggio anche alla ballerina palermitana Eleonora Abbagnato, che è stata étoile all'Opéra di Parigi. Alla presentazione interverrà Costanza Calabrese, collega di Maltese al Tg5.

Quando si parla del legame tra Italia e Francia paragoni, rivalità e confronti alimentano da sempre il dibattito pubblico. Ma la realtà è più complessa e articolata, e nelle storie di chi questo rapporto lo vive in prima persona si scopre un mondo che non si lascia intrappolare da stereotipi o luoghi comuni. Italiani e francesi sono due popoli uniti tra loro dall’amore per l’arte, la cultura e la bellezza e, negli anni, hanno saputo coltivare anche interessi comuni meno raccontati, come quelli sul piano industriale, finanziario e tecnologico.

Superando la retorica dei “cugini” ecco allora uno dei simboli di questa contaminazione: les italiens, italiani che hanno trovato in Francia il luogo in cui far avverare i propri sogni scoprendo nella loro origine un punto di forza. Nasce così l’idea di Dario Maltese che ha raccolto in questo libro la voce di Francesca Bellettini, Carla Bruni, Pietro Beccari, Eleonora Abbagnato, Giuliano da Empoli, Vittoria Colizza, Angelo Musa, Monica Bellucci, Luca De Meo, Philippine Leroy Beaulieu, Paolo Roversi, Giambattista Valli, e Claudia Ferrazzi, uomini e donne di successo che per la prima volta si raccontano senza filtri in ritratti accurati nati da incontri in cui ognuno di loro ha aperto il suo mondo, portandoci dentro le vite dei nostri “italiani di Francia”.