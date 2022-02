"Le donne lo dicono" di Lucia Lo Bianco: presentazione in presenza e in diretta streaming

Presentazione in presenza e in diretta streaming sulla pagina Facebook di Spazio Cultura Libreria Macaione del libro di racconti di Lucia Lo Bianco “Le donne lo dicono”. Saluti introduttivi di Giovanni Matta presidente Ottagono Letterario. Interventi di Francesca Luzzio e Marzia Snaiderbaur. Letture di Rosa Randazzo. Sarà presente l’autrice con disponibilità al firmacopie. Ingresso consentito con mascherina Ffp2 e super green pass.

“Le donne lo dicono” è una raccolta di racconti che pone sempre in primo piano la donna e tutto quanto è racchiuso nella sfera dell’universo femminile: amori, delusioni e le violenze che le donne subiscono, passando da quelle minorili per arrivare con percorsi diversi ai femminicidi. Ma non sono solo questi i temi che Lucia affronta e racconta con una straordinaria eleganza e semplicità, con garbo.

I racconti si srotolano nelle pagine del libro come un lungo tappeto sul quale il lettore può camminare comodamente, magari anche a piedi scalzi, come fa Melissa sulla sabbia mentre cerca di costruire l’ennesimo castello; oppure immaginando si essere sui tacchi di Elena che nel suo viaggio di lavoro a Roma lascia viaggia anche alcune fantasie, forse represse o forse no. Oppure potrete vedere alcune gocce di lacrime su quel tappeto: lacrima di una avvenente sconosciuta che si abbandona al pianto dopo una lite telefonica o alle lacrime di Rosanna (mi raccomando non Rosa) nel soccorrere il padre.

O forse ancora quel tappeto che diventa improvvisamente rosso, ma rosso di sangue e violenza. Ma molte altre sono le protagoniste di “Le donne lo dicono”, perché e proprio vero che le donne lo dicono, spesso anche semplicemente stando in silenzio: ma non difficile poterle ascoltare comunque.

Dodici storie, storie di donne, tutte diverse ma tutte uguali in fondo, forse sono una sola donna quella che con grande capacità ci descrive e racconta Lucia Lo Bianco. Dodici storie di donne per un libro impreziosito in copertina da un dipinto di Ornella De Rosa, pittrice di fama internazionale, che ha sempre donne protagoniste delle sue opere.