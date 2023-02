"In Sicilia si dice così'", da Nuova Ipsa editore la presentazione di Piero Libro

Sarà presentato venerdì 3 febbraio alle ore 18 (presso la Libreria Nuova Ipsa di via dei Leoni 71 a Palermo), il libro “In Sicilia si dice così”, una raccolta “seria” di modi di dire dialettali della nostra regione, a cura del giornalista palermitano Piero Libro, alla sua prima esperienza editoriale, pubblicato dalla Nuova Ipsa Editore. Dialogheranno con l’autore Isidoro Farina (responsabile cultura Csain Palermo e Centro Libri Palermo) e Gino Pantaleone (poeta e scrittore), con letture di Giulio Scrima.

La pubblicazione è una raccolta di 500 modi di dire, selezionati fra quelli usati tutt’oggi e suddivisi per tematica; per ognuno sono state riportate la dicitura in dialetto e la traduzione in italiano ed in inglese, con la spiegazione del significato e dove possibile dell’origine. Il dialetto usato è quanto più neutro possibile fra le nove province dell’isola, con un testo comprensibile a tutti i siciliani. La distinzione fra modo di dire e proverbio è spiegata con dovizia da una prestigiosa accademica all’interno del testo. Il libro, in formato 15x21 cm, è composto da 260 pagine ed ha un costo di 18 euro.