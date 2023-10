"I giorni dell'oleandro": Gianni Stornello presenta il suo romanzo al Mondadori Point

Sarà presentato venerdì 20 ottobre alle 18 a Palermo, al Mondadori Point di via Mariano Stabile 233, I giorni dell’oleandro, il nuovo romanzo del giornalista e scrittore di Ispica Gianni Stornello, pubblicato da Laurana Editore. A dialogare con l’autore il giornalista Ansa Franco Nicastro.

Biografia dell’autore

Dipendente Eni Plenitude, Stornello collabora con il quotidiano La Sicilia e i mensili L’Immaginario e Dialogo. Ha scritto due romanzi: La libertà sbagliata (Ibiskos Editrice di Risolo, 2005) e Il figlio della Ruota (Prova d’Autore, 2010). È consigliere comunale nella sua città. I giorni dell’oleandro sta ricevendo numerosi e qualificati apprezzamenti ed è fra i più venduti dei titoli di narrativa di Laurana.

La trama del libro

Ambientato a Collecalandra, paese immaginario della Sicilia sudorientale, il romanzo intreccia tre appassionanti storie in cui sono coinvolti l’anziana e arzilla Lena, che torna a Collecalandra per la prima volta dopo averla lasciata diciassettenne a seguito del trasferimento a Napoli del padre carabiniere, la figlia Marianna, appassionata di archeologia, e il nipote Marco, aspirante giornalista. Lena scoprirà una sconvolgente verità sulla misteriosa fine del suo amore giovanile con Duccio, conosciuto fra i banchi del liceo di Collecalandra; Marianna si imbatterà nelle intricate e controverse vicende di una nave di epoca bizantina scoperta sessant’anni prima nella costa del paese siciliano; Marco realizzerà una sensazionale inchiesta su due gemelli separati alla nascita, inchiesta che gli aprirà le porte della professione giornalistica. Il tutto fra “sicilianità e sicilitudine”, in un’“estate barocca” nella quale un fiore di oleandro veglia sulla coralità dei personaggi e le specificità e le contraddizioni del territorio che si fisseranno nella memoria dei protagonisti e dei lettori.