"Digitale", a Villa Butera si parla della nuova era della comunicazione e dell'informazione pubblica

Arriva in Sicilia, a Bagheria "Digitale, la nuova era della comunicazione e informazione pubblica. Storia e prospettive del modello italiano” edito da Giunti e scritto da Francesco Di Costanzo con la collaborazione di Domenico Bonaventura, che sarà presentato, con il patrocinio del Comune di Bagheria e dell'associazione nazionale Pa Social di cui Di Costanzo è presidente, venerdì 3 settembre alle ore 17 presso il teatro di villa Butera.

La presentazione rientra tra i 13 appuntamenti previsti dall’iniziativa “Bagheria città che legge” promossa dall’amministrazione comunale con l’organizzazione dell’assessorato alla Cultura, guidato da Daniele Vella, iniziativa che promuove il libro e sensibilizza alla lettura.

“Digitale” è una storia che nasce come un racconto corale, dove il protagonista non è uno ma sono le migliaia di professionisti che dal 2015 ad oggi hanno dato vita alla prima associazione nazionale dedicata alla comunicazione e informazione digitale, la prima nel suo genere a livello internazionale. Una storia che è la base del presente e degli obiettivi futuri del giornalismo, della comunicazione, della svolta digitale.

Nel testo si affrontano temi che vanno dai primi esempi di comunicazione digitale alla pandemia, dal percorso per il riconoscimento delle professionalità del digitale ai nuovi modelli organizzativi del lavoro. Sarà possibile partecipare in presenza fino ad esaurimento posti secondo disposizioni anticovid, obbligatoriamente con il green pass o si potrà seguire l’incontro in diretta sulla pagina Facebook di PA Social e del Comune di Bagheria.



