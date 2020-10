"Portami ancora al mare", Giada Lo Porto presenta il suo libro a Palazzo Riso e piazzetta Bagnasco

C'è tanta Palermo, ci sono le balate della Vucciria e ci sono i bimbi di periferia. Giada Lo Porto presenta Portami ancora al mare (Giulio Perrone-Erudita) a Palazzo Riso e in piazzetta Bagnasco il 6 e 7 ottobre.

Martedì 6 ottobre alle 20 al Riso in corso Vittorio Emanuele l'autrice sarà assieme a Maria Ansaldi e Giuseppe Costanzo de I teatranti Instabili, rispettivamente regista e presidente della compagnia che hanno organizzato l'evento al Riso e a cui seguirà un adattamento teatrale de L'Antigone di Sofocle fatto dai bambini e all'avvocato Alessandro Ienzi regista e attore della Compagnia Raizes Teatro. Letture a cura di Maria Ansaldi e Alessandro Ienzi.

Ingresso libero per la presentazione su prenotazione alla mail videoteatranti@gmail.com (nome, cognome e numero di telefono). Segue, alle 21, la giovane leva di attori de I Teatranti Instabili Junior, mette in scena un adattamento teatrale de L'Antigone di Sofocle. In questo caso per assistere allo spettacolo contributo di 5 euro da pagare in loco.

Mercoledì 7 ottobre l'autrice sarà invece in Piazzetta Bagnasco alle 18. L'appuntamento é organizzato da Mondadori Point di via Villareale (che cura la vendita dei libri anche dell'evento al Riso) in collaborazione con l'associazione Piazzetta Bagnasco. Ingresso libero. Assieme all'autrice Isabella Trapani, editor, Margherita Ingoglia, giornalista e Antonio Panzica, medico.

Cosa succede quando una donna si mette nei panni di un uomo e immagina il flusso di pensieri che ognuno di noi dentro ha ma che, nell'uomo, spesso stenta a uscire. E cosa succede quando il protagonista è un giovane medico che si trova a fare i conti con l'emergenza mondiale che ci ha travolto ma pure con i suoi sentimenti. È quello che ha provato a immaginare la giornalista siciliana Giada Lo Porto nelle pagine del suo secondo romanzo.