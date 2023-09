"I dialoghi del cuore", il libro di Francesca Ciccateri

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La presentazione del libro "I Dialoghi del Cuore" di Francesca Ciccateri prende vita al centro Tau, nel cuore del quartiere della Zisa dove i vivacissimi abitanti quasi non sembrano rendersi conto dell'orgoglio culturale che rappresenta il loro quartiere col suo emblematico castello, testimone della realtà multiculturale palermitana di un tempo. Il libro è alternato tra novelle allegoriche e dialoghi, talvolta monologhi che rimandano un po' alle composizioni classiche di quando si preferiva la forma orale e pure i libri erano scritti come un colloquio. Dalla lettura ci si aspetta un dualismo che contrappone mente e cuore, spirito apollineo e dionisiaco, istinto e razionalità. Eppure talvolta alcuni dialoghi restano con domande inevase e spesso l'autrice trascina il lettore capovolgendo i criteri canonici del ragionamento indicando come spesso le domande _nascano_ semplicemente perché il mondo è pieno di risposte che attendono di essere disvelate.

Tutti conosciamo la Fontana di Trevi, ma forse pochi hanno notato quei due cavalli posti dinanzi alla statua di Oceano, proprio al centro della monumentale fontana romana. Essi sembrano il fedele simulacro dei due cavalli, irascibile il primo e concupiscente l'altro, descritti nel Fedone di Platone. Possiamo rubare questa metafora platonica per pensare al dialogo tra mente e cuore come se appunto ci fosse bisogno di un cocchiere che sappia tenere le briglie e stabilire l'armonia tra istinto e ragione. Si parla anche di neuroni specchio, questa nuova scoperta scientifica che certifica i legami che ci uniscono l'un l'altro e che fanno dell'esistenza un unico sistema. Ecco allora viene in mente questo continuo dialogo interno che ognuno di noi ha, questa ricerca di una verità oggettiva da parte della mente e una verità sensoriale da parte del "cuore". Il dialogo allora, inteso come colloquio costruttivo, fa pensare a quell'equilibrio che il cocchiere può dare al nostro sé. Quell'armonia tra apollineo e dionisiaco senza che l'uno prevalga necessariamente sull'altro.

La lettura può essere semplice e ci si può lasciare trasportare dalla prosodia dei dialoghi, ma approfondendo con la riflessione si arriva a significati più profondi con molti spunti per meditazioni personali. Interessante la presenza della professoressa Marina Buttari e la psicoterapeuta Aurora Mineo capaci di ampliare il discorso su vari aspetti umanistici, psicologici e con riferimenti sempre molto attuali. Gli interventi dei lettori Sara Falcone, Christian Oddo, Giuseppe Boncimino, Eliana Adelfio, Giuseppe Blanco e Alfredo Sigillò hanno reso possibile l'ascolto di alcuni brani del libro intervallati dalle performance canore dell'autrice, che prima di tutto è una musicista, accompagnata al pianoforte da Davide Campione, direttore della DmusiC- Scuola di musica moderna di Palermo.

In conclusione viene da citare un altro articolo scritto poco tempo fa che ricordava come i sensi talvolta si incontrino. Sembra infatti che i suoni sentiti con l'udito vengano percepiti a livello fisico quando le vibrazioni diventano molto basse. Con una vibrazione sonora di 20hz (frequenza di una nota poco più bassa dell'estensione di un contrabbasso) il tatto e l'udito convergono in una sinestesia. Che sia possibile questo incontro anche tra cuore e mente?