La presentazione del libro di Cuppone "Caravaggio, la natività di Palermo. Nascita e scomparsa di un capolavoro"

Il 16 ottobre alle 18 all'oratorio di San Lorenzo si presenterà il libro di Michele Cuppone "Caravaggio, la natività di Palermo. Nascita e scomparsa di un capolavoro". La Natività con i santi Lorenzo e Francesco di Caravaggio, rubata nella piovosa notte del 17-18 ottobre 1969 da un oratorio di Palermo e stimata 20 milioni di dollari (nel 2005), resta sul podio della Top Ten Art Crimes, la classifica mondiale dei furti d’arte secondo l’Fbi.

Tante le false piste e congetture sulla fine del quadro: oggetto di trattativa Stato-mafia, stendardo nei summit di Cosa nostra, scendiletto di Totò Riina, mangiato da topi e maiali in una stalla, venduto a pezzi, incendiato. Nel 2018 una nuova inchiesta della Commissione parlamentare Antimafia avrebbe individuato in un antiquario svizzero, oggi scomparso, il primo acquirente della tela: l’affare fu gestito dal boss Gaetano Badalamenti. A Palermo l’associazione Amici dei Musei Siciliani organizza un incontro in occasione della ricorrenza del furto. Sarà presentata la terza edizione del libro "Caravaggio, la Natività di Palermo. Nascita e scomparsa di un capolavoro" di Michele Cuppone. Ingresso gratuito.