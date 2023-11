Sara Cappello canta Alberto Favara al Teatro Cantunera

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Se noi appoggiamo l’orecchio alla terra, allora sentiamo risuonare le perenni sorgenti della melodia, il canto immortale della terra nostra…” Alberto Favara Divulgare il canto e la musica popolare siciliana e’ la finalità del progetto a cui la Cantautrice, ricercatrice e Cantastorie Sara Cappello continua a dare voce e questa volta lo fa con un cd di brani inediti, ORO ANTICO, che sarà presentato il 2 dicembre 2023 alle ore 17.00 presso il Teatro Cantunera, in piazza Monte S. Rosalia n. 12 a Palermo. Dieci brani scelti dal repertorio del Corpus di musiche popolari siciliane, la vasta raccolta di brani ricercati dall’etnomusicologo Alberto Favara e da lui ascoltati dalla viva voce degli anziani. Un inestimabile patrimonio, un immenso archivio della vita popolare e del costume di un tempo rappresentato nelle centinaia di canti raccolti in cui è possibile individuare influenze delle civiltà che si sono avvicendate in Sicilia nei secoli e che hanno lasciato la loro traccia anche nella musica: il nomòs greco, l’inno bizantino, il maqam arabo, la canzone cortese dei trovadori ed altro ancora. I sentimenti dell’animo come l’amore, il dolore della lontananza, la gioia, la gelosia, la fede, la liberta’ perduta, sono espressi nei canti di questo vasto repertorio che si affianca al lavoro compiuto in tempi diversi anche da Lionardo Vigo, Giuseppe Pitrè, Salvatore Salomone-Marino, Corrado Avolio, Serafino Amabile Guastella, gli illustri ricercatori che la Sicilia ha avuto in questo campo. Gli arrangiamenti del siracusano Carlo Muratori, compositore ed interprete, con la loro fresca ed attuale vitalità sostengono l’interpretazione di Sara Cappello, mossa dal rispetto verso la cultura siciliana ed il suo dialetto. -Da anni,- dice Sara Cappello, mi affascinava l’idea di portare alla luce alcuni brani inediti della raccolta di Alberto Favara che mi accompagnano da sempre. Ricercandoli e cantandoli, sentivo una nostalgia profonda per un tempo nostro, siciliano, andato via inesorabilmente e nel quale la vita era cantata con sentimenti affidati a melodie accorate, nelle parole dei canti d’amore, nel canto notturno e solitario del carrettiere, nel lamento del carcerato, nelle nenie, un mondo popolare che “viveva e sentiva” le parole che forse oggi abbiamo perso-. - Sono brani dai suoni semplici, arcaici- continua Sara Cappello- privi di qualsiasi riferimento metrico e con parole essenziali ai quali poteva essere data una nuova veste, in un “folle azzardo” meraviglioso e meravigliato reso possibile dall’incontro artistico con Carlo Muratori che ha “vestito” la mia nostalgia con un miscuglio di note denso e ricco per comunicare ancora il battito di un cuore antico e vivo- Un patrimonio immenso ancora nostro e con contenuti capaci di portare una luce di riflessione nello straniante tempo che viviamo. foto cd Laura Cammarata