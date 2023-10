Premio Rosa Balistreri e Alberto Favara, l'appuntamento alla Gancia

La poetessa Anita Vitrano, La docente di biochimica Francesca Di Gaudio, l’artista Felice Maria Antonio Liotti, i fotografi Franco Lannino e Michele Naccari, l’attore Dario Veca e il cantautore Calogero Catania. Saranno loro il 21 ottobre alle 18,30 nella chiesa di Santa Maria degli Angeli (La Gancia) in via Alloro 6 a Palermo coloro che si aggiudicheranno le targhe della ventunesima edizione del premio Rosa Balistreri e Alberto Favara.

"In più quest'anno - spiegano gli organizzatori - è stato istituito un premio speciale all'impegno per lo studio e la riproposizione del canto siciliano che è stato assegnato a Francesca Chimento, in occasione del centenario della scomparsa del musicista Alberto Favara".

Nonò Salomone, Moni Ovadia, Ambrogio Sparagna, Lina Sastri, Lucia Sardo, Paride Benassai, Paolo Pietrangeli, Marilena Monti, Ignazio Buttitta, Elsa Guggino, il Gruppo popolare Favarese, Sergio Bonanzinga, Salvo Licata e tanti altri sono stati coloro che hanno ricevuto in passato il Premio Rosa Balistreri e Alberto Favara. Un lungo percorso iniziato pochi mesi dopo la scomparsa di Rosa Balistreri, cantautrice che ha saputo dare voce a chi voce non aveva, gli sfruttati nelle campagne, le donne violentate, i bambini. L’ingresso è libero, fino a esaurimento posti.