Al Teatro Sant'Eugenio il primo premio Mario Pupella tra ricordi, amici e proiezioni

Venerdì 29 dicembre, alle ore 17, al Teatro Sant'Eugenio di piazza Europa 39/41 a Palermo, avrà luogo la prima edizione del “Premio Mario Pupella". Nel segno della continuità e del suo amore per il teatro, il Premio è rivolto ai giovani per i quali Mario Pupella ha creato un posto sicuro e un'ala accogliente.

La serata prenderà il via tra i ricordi con gli amici che “abiteranno” il palcoscenico del teatro gestito dai Pupella e, per gentile concessione del regista Manuele Trullo, verrà proiettato il cortometraggio “Ugolino” che, tra i protagonisti, ha proprio Mario Pupella nel ruolo dell’arcivescovo Ruggieri.

“Il Premio nasce per tenere vivo il ricordo di nostro padre per quello che ha fatto per questa città e per i giovani in particolare - spiega Daniela Pupella -. Sarà un memoriale in cui interverranno i suoi più cari amici come Lollo Franco, Gino Carista e Antonio Ribisi La Spina. Proietteremo anche un video dei suoi momenti più importanti al teatro e al cinema. E, in suo nome, consegneremo una targa a due giovani attori, simbolicamente, per uno stimolo a credere in questo lavoro nonostante le avversità e gli ostacoli, proprio come ha fatto Mario Pupella”.

Dall'anno prossimo, il Premio, diventerà un concorso aperto a tutte le compagnie under 35 di tutta Italia. Durante la serata del 29 dicembre, in programma anche la lettura di una poesia che Roberto Puglisi ha dedicato a Mario Pupella e che sarà interpretata da Lavinia Pupella, ci saranno anche gli interventi di Daniela Pupella e di Maurizio Bologna. Relatore dell’evento sarà Leonardo Campanella. Direzione artistica Daniela e Lavinia Pupella.