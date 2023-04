Premio Lux per il cinema europeo: al Rouge et Noir quattro film gratuiti

Anche quest’anno ritorna a Palermo al Rouge et Noir il Premio Lux - premio del pubblico per il cinema europeo. Quattro appuntamenti a maggio (il quinto film finalista non è distribuito in Italia), sempre di mercoledì alle ore 21, con proiezioni in lingua originale e sottotitoli in italiano:

3 maggio “Close” di Lukas Dhont

17 maggio “Fogo-fátuo” (Will-o’-the-Wisp) di João Pedro Rodrigues

24 maggio “Triangle of Sadness” di Ruben Östlund

31 maggio “Alcarras” di Carla Simón

Organizzato dal Parlamento europeo e della European Film Academy, testimonia l’impegno del Parlamento europeo per la promozione della diversità culturale e per la diffusione del cinema europeo. L’ingresso sarà libero fino a esaurimento posti. Spettatori e appassionati di cinema sono invitati a votare i film sul sito del Premio.