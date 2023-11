Premio Innovazione Sicilia, il programma della giornata conclusiva all'Ecomuseo Mare Memoria Viva

Si conclude domani la prima edizione del Premio Innovazione Sicilia. L’appuntamento è per venerdì 24 novembre, a partire dalle 9, all‘Ecomuseo Urbano Mare Memoria Viva di Palermo. Il programma della giornata è diviso in cinque stage. Il primo è dedicato alla presentazione dei candidati, delle giurie e del regolamento del Premio. Sempre in questa prima sezione verrà presentato “InnovationIsland.it” il giornale dell’innovazione siciliana diretto da Antonio Giordano. Sempre nel primo step dell’evento verrà presentata la nuova “community” degli innovatori siciliani.

Con il secondo stage inizia la parte scientifica della giornata. Si comincia con la prima finestra su “Come si finanzia l’innovazione”. In questo primo dibattito si parlerà anche della Strategia regionale dell’Innovazione. Al talk moderato da Manlio Viola (direttore di Blogsicilia.it) prendono parte Lina D’Amato (consigliere di amministrazione Invitalia), Carmelo Frittitta (direttore generale Dipartimento Attività produttive della Regione siciliana), Roberto Lagalla (sindaco di Palermo), Emanuele Spampinato (presidente e Ad del Consorzio EHT) ed Edy Tamajo, assessore alle Attività produttive della Regione siciliana.

Dopo il break di metà mattinata, si passa al terzo stage con l’intervista sul palco tra Nino Amadore (giornalista Sole24Ore) e Pasqualino Monti, Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale. La quarta tappa dell’evento prevede un altro talk dedicato a come si finanzia l’innovazione. Di fondi di investimento e altre opportunità di finanziamento si discuterà con Roberto Nigro, Armando Maria Palma e Ugo Parodi Giusino. Il talk è moderato dal direttore di Innovation Island, Antonio Giordano.

Dopo il break di pranzo, la quarta sessione prosegue con un focus sull’Intelligenza artificiale applicata ai sistemi produttivi: il dibattito è moderato da Giovanni Villino (Giornale di Sicilia) che dialogherà con Gianni Dominici (FPA- Gruppo Digital 360), Giuseppe Russello (Presidente e A.D di Omer SpA e presidente di Sicindustria Sicilia) ed Elita Schillaci, docente universitaria e presidente del Comitato tecnico scientifico del Premio Innovazione Sicilia.

Nel primo pomeriggio si passa alla rassegna dei finalisti selezionati dal Comitato tecnico scientifico e dal Board di valutazione. Infine, la proclamazione dei vincitori del Premio Innovazione Sicilia, alla presenza del Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. In palio, oltre ai tre premi Innovazione, un riconoscimento dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, verrà assegnato al progetto candidato ritenuto più meritevole, sulla base del giudizio dei giornalisti presenti in sala.

Il Premio Innovazione Sicilia è un progetto di Digitrend, promosso dall’Assessorato alle Attività Produttive della Regione Sicilia. Al contest hanno partecipato oltre duecentoventi progetti “innovativi”. Alla conclusione della manifestazione saranno tre i vincitori, che riceveranno un progetto di comunicazione. Oltre allo spazio per dibattiti e convegni, per tutta la giornata dell’evento i colleghi del mondo dell’informazione avranno a disposizione una sala stampa dove poter incontrare ed intervistare i protagonisti della manifestazione. Nell’arco della giornata i candidati al premio potranno partecipare agli Speedy Meetings, servizio di consulenza su prenotazione per accompagnamento al business. La giornata conclusiva del Premio Innovazione Sicilia si svolge all’Ecomuseo Urbano Mare Memoria Viva (ex deposito locomotive) in via Messina Marine, 14 a Palermo.