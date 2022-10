Premio Francesco Carbone Experimanta 2022 nella sala Martorana di Palazzo Comitini

Giovedì 13 Ottobre 2022 alle ore 16.30 presso la Sala Martorana di Palazzo Comitini, Via Maqueda 100, Palermo verranno consegnati i premi: Francesco Carbone Experimenta 2022.

La giuria del premio, alla sua V edizione, anche quest’anno ha voluto assegnare l’ambito riconoscimento a personalità del mondo delle arti, della scrittura e della sperimentazione, che si sono distinte per il loro impegno sia nella ricerca che nel sociale. La giuria composta da: Aldo Gerbino, Vinny Scorsone, Ciro Spataro, Tommaso Romano, Francesco Scorsone, Salvo Cuttitta e Vincenzo Viscardi ha assegnato per l’anno 2022 a: Simone Alaimo per la lirica, Alessandro Bronzini per la pittura, Fabio Correnti per la composizione musicale, Nicola Di Giorgio per la sperimentazione, Domenico Di Vincenzo per la fotografia, Martin Emschermann per la scultura, Carmelo Fucarino per la saggistica, Giuseppe Gigliorosso per la regia, Gabriele Miccichè per l’impegno civile, Ester Monachino per la poesia, Sebastiano Monaco per l’architettura, Felice Pecoraro per la ricerca, Rosario Perricone per l’etnoantropologia, Salvo Piparo per il teatro, Anna Maria Ruta per la critica d’arte. Premio speciale alla carriera artistica è stato conferito a Gaetano Lo Manto.