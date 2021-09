Premio coraggio Emanuela Loi, a Villa Malfitano l'evento di Inner Wheel Palermo Normanna

La IV edizione del “Premio Coraggio Emanuela Loi” avrà luogo sabato 9 ottobre alle ore 17,30 a Palermo. In ottemperanza alle prescrizioni di sicurezza legate alla pandemia Covd-19 l’evento si svolgerà, A Villa Malfitano, sede della Fondazione Whitaker, da sempre luogo prescelto per il Premio.

L’evento, organizzato dall’Inner Wheel Palermo Normanna, con il Patrocinio della Polizia di Stato, e Aereonautica Militare, Comando Esercito Sicilia , Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Comune di Palermo, sostenuto da Assemblea Regionale Siciliana, Fondazione Sicilia, Banca Patrimoni Sella e C. Federfarma, Agesp, è dedicato alla memoria ed al sacrificio di Emanuela Loi, prima agente donna della Polizia di Stato, in forza presso il Reparto scorte di Palermo, caduta in servizio nella strage di Via D’Amelio a seguito dell’attentato al giudice Paolo Borsellino.

Nel ricordo di Emanuela Loi, alla presenza della sorella Claudia, sarà consegnato il premio a donne e uomini che si sono distinti per coraggio e dedizione nel proprio lavoro, a servizio del nostro Paese “ Protagonisti del nostro tempo - come afferma la Presidente dell’Inner Wheel Palermo Normanna e del Pool antiviolenza e per la legalità, Angela Fundarò Mattarella - delle quali dobbiamo essere orgogliosi, che hanno creduto nello Stato, e che servono il Paese con coraggio e spirito di servizio”, soprattutto nel difficile periodo che stiamo affrontando”.

“Il premio è dedicato,- inoltre - alle tante donne afgane che lottano con coraggio per il diritto allo studio, al lavoro, per l’affermazione dei loro diritti senza alcuna discriminazione, quindi per la libertà”.

Molti i personaggi e le istituzioni premiate: il Generale di Corpo D’Armata Francesco Paolo Figliuolo, Commissario Straordinario per l’emergenza Covid 19, che riceverà il riconoscimento dal Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, il Sottosegretario di Stato per la Salute e già Vice Ministro Pier Paolo Sileri, alla presenza del Presidente Nazionale di Federfarma Marco Cossolo e del Presidente Delle Associazioni nazionali dei Farmacisti Roberto Tobia, ed ancora: l’Aeronautica Militare, rappresentata dal Gen.Franco Vestito, Comandante delle forze di combattimento aereo, impegnata nel difficile piano di evacuazione del personale diplomatico, dei connazionali e dei collaboratori in Afganistan, i coniugi Claudia e Paolo Regeni, accompagnati dal magistrato Sergio Colaiocco, che ha individuato i colpevoli del vile attentato in Egitto di Giulio Regeni, e il loro Avv.to Alessandra Ballerini, specializzata in diritti umani ,ideatrice del movimento di sensibilizzazione per la ricerca della verità sulla tragica morte del giovane dottorando.

Nell’elenco dei premiati, che include diverse categorie professionali ,anche il giornalista Sigfrido Ranucci autore di Report su Rai tre, il giornalista Paolo Borrometi, attualmente sotto scorta, la scienziata, virologa ed immunologa Antonella Viola, che ha rivestito e riveste, un ruolo di primo piano nella lotta al Covid 19.

E ancora Laura Efrikian, attrice e scrittrice ,impegnata nelle missioni di solidarietà per la costruzione di pozzi in un piccolo villaggio vicino Malindi in Kenia, il Prof. Leoluca Orlando, per le sue lunghe battaglie contro la cultura mafiosa e contro le discriminazioni di genere, l’imprenditore Giuseppe Piraino che ha denunciato e ripreso in un video la richiesta dei suoi estortori, Vincenzo Agostino, paladino della ricerca di verità e giustizia per l’omicidio di mafia del figlio Antonino Agostino.

Per la Polizia di Stato: Emanuela Loi, nipote di Emanuela Loi, uccisa dalla mafia, che oggi indossa con coraggio la stessa divisa della zia ,conosciuta attraverso i racconti dei genitori, per l’Arma dei Carabinieri il Cap. Giada Conti, coordinatrice della rete antiviolenza, per la Guardia di Finanza il luogotenente Silvio Etrusco impegnato al contrasto della criminalità economica e finanziaria.

“Un premio - che mi piace intendere come un riconoscimento- dichiara la promotrice e ideatrice Angela Mattarella Fundaro’- che ha raggiunto negli anni una visibilità internazionale , conferito a “ personalità” che sono stati selezionate sia per lodevoli azioni recenti, che per lodevoli attribuzioni alla carriera, spesa in favore della crescita civile , a difesa dei diritti umani e della legalità.

“ In ogni caso, - conclude ancora - un premio destinato a Donne e Uomini che hanno contribuito con il loro impegno professionale e civile alla crescita della coscienza sociale nel nostro Paese".

La partecipazione alla manifestazione, condotta dalla giornalista Giovanna Cirino insieme alla Presidente dell’Inner Wheel Palermo Normanna e del Pool antiviolenza e per la legalità Angela Mattarella Fundarò è prevista esclusivamente su invito, e l’accesso alle sale della Villa per motivi sanitari e di sicurezza, sarà consentito con l’obbligo di indossare mascherina protettiva ed esibizione del Green Pass, nel rispetto della vigente normativa in materia di Covid 19.



