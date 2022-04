Settimana Santa, preghiera per la pace e per le vittime in Ucraina al Sacrario dei caduti nelle guerre

Un momento di preghiera per lapPace e nel ricordo dei civili e militari che hanno perso la vita nella guerra in Ucraina. L’iniziativa, organizzata dalla confraternita dell'Addolorata e del Cristo Morto degli invalidi e mutilati di guerra, si terrà il 15 aprile, in occasione del Venerdì Santo, alle 21, presso il Sacrario dei caduti nelle guerre in via Scarlatti nei pressi di piazza Massimo.

Saranno presenti il parroco di San Nicola da Tolentino, padre Adriano Titone; il parroco della Chiesa di Santa Maria della Pietà alla Kalsa, don Giuseppe Di Giovanni e il presidente dell'Associazione invalidi e mutilati di guerra, l’ingegnere Vincenzo Bellia.