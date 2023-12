"Preferisco riderci", all'Agricantus l'invito alla leggerezza di Mary Cipolla

“A un certo punto ho detto: come Cipolla ho “soffritto” abbastanza nella mia vita, basta. Voglio fare la comica!”. Un motto di vita raccolto anche come presentazione social per la nota attrice palermitana Mary Cipolla che, mercoledì 20 dicembre alle 21, sarà protagonista assoluta del palcoscenico del Teatro Agricantus di Palermo con uno dei suoi cavalli di battaglia teatrali “Preferisco riderci”.

Grazie all’eccezionale successo di “Incastrati”, Mary Cipolla è ormai la suocer-mamma più popolare d’Italia. E mentre la fortunata serie Netflix di Ficarra e Picone è arrivata alla seconda stagione ed è vista in 190 Paesi, Mary Cipolla ha sempre voglia di incontrare il pubblico dal vivo e con la stessa cura che mette nella preparazione del suo famoso ciambellone, riprende un suo cavallo di battaglia e apportando le opportune modifiche e innovazioni, sforna uno spettacolo delizioso. Un concentrato di ironia e simpatia in cui l’attrice coinvolge il pubblico, dialogandovi apertamente o lasciando la parola ai suoi esilaranti personaggi. Piacevoli e appropriati anche gli inserti musicali in cui spesso si accompagna alla chitarra.

“Preferisco riderci” è sì un invito alla leggerezza, ma non alla superficialità e all’evasione. Sotto la lente dell’ironia si indagano e si affrontano temi serissimi secondo l’idea che Pirandello traccia dell’umorismo, quel sentimento del contrario che fa emergere i paradossi e le verità più o meno nascoste del nostro vivere. L’attrice si serve di un vasto campionario di personaggi tanto esilaranti quanto cari al pubblico, prima fra tutti la signora Lo Piccolo che ora parlando del marito, ora parlando della moda, ora del cibo bio e della cura del corpo, ma anche di social e carovita, ci porta a ridere di noi stessi e delle nostre manie.

E poi la moglie dell'uomo ragno, la sfigata Carmela Toccafondo e un momento di riflessione con la figura di una madre: Felicia Impastato che ci parla del figlio Peppino. I momenti musicali che Mary Cipolla regala al pubblico, comprese le spassose parodie in cui si accompagna alla chitarra, impreziosiscono e arricchiscono ulteriormente la performance. Il Teatro Agricantus è sostenuto dalla Regione Siciliana - Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, che ne ha riconosciuto il ruolo e la funzione artistica, e dal Mic - Ministero della Cultura.