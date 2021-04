Primo maggio all'aria aperta, si ritorna a Villa Filippina: pranzo d'asporto e "normalità"

Palermo entra in zona arancione dal prossimo giovedì 29 aprile mettendosi in linea con la fascia di colore istituita per la Sicilia da lunedì 26 aprile. Al Parco Villa Filippina (piazza San Francesco di Paola 18) sabato 1 maggio, dalle 10.00 alle 18.00, si potrà pranzare e trascorrere una giornata di relax prenotando il proprio posto per un picnic all’aperto con menù d’asporto, dall’area ristoro del Monsù accomodandosi nelle ampie zone verdi staccate dal punto ristoro.

Capienza consentita per un massimo di 100 persone nei 10.000 metri quadri del Parco dove ci si potrà recare con i membri del proprio nucleo familiare o in coppia, evitando obbligatoriamente gli assembramenti tra persone non congiunti o di diverso nucleo familiare. Vietato introdurre cibo dall’esterno. Saranno rispettate tutte le normative anti Covid-19 applicando un triage all’ingresso. Il Parco sarà vigilato da personale predisposto alla sicurezza e al rispetto delle norme vigenti riservandosi di allontanare chi non rispetta le regole attualmente in vigore.