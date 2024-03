I Threephase inaugurano l'agriturismo in città, il pranzo della domenica al Dorian

Un pranzo domenicale in un agriturismo, ma in città. È una esperienza che si rivolge alle famiglie che non vogliono uscire da Palermo, ma vogliono un po’ sentirsi in una atmosfera di campagna quella che parte da domenica 10 marzo alle 12,30 al Dorian in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo. Il baglio all’aperto diventerà il luogo ideale per trascorrere la domenica pomeriggio con cibo e musica.

Il menù prevede: sfincione bagherese, caponata di melanzane, ricotta fresca, salame e mortadella, verdurine in pastella, bruschette della casa, busiate trapanese con ragù bianco e crema di melanzane, gnocchi zucca rossa e speck, arista di maiale in crosta e patate al forno, cannolicchi con ricotta, acqua e calice di vino al costo di 30 euro a persona, 20 per il menù bimbi. Alle 15 si esibiranno sul palco esterno i Treephase. In scaletta brani rock, pop, blues, reggae, soul, dance, swing e tutte le hit del momento. Per prenotare un tavolo telefonare o mandare un messaggio WhatsApp o andare sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/dorianart.it.