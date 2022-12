Pranzo di Natale al Seven, le feste sul rooftop con vista sullo skyline che abbraccia la città

Pranzo di Natale al Seven Restaurant. Tra i più magici luoghi di Palermo grazie alla vista mozzafiato sullo skyline del centro storico della città, il 25 dicembre sarà possibile trascorrere insieme alla propria famiglia questo giorno di festa nelle sale del ristorante al settimo piano dell’Hotel Ambasciatori, al civico 111 di via Roma.

Lo chef Salvo Giuliano ha pensato a dei piatti “natalizi” per l’occasione. Insalata di seppie, pepe rosa, arance, cardi e maionese ai capperi come antipasto, cannelloni con ragù d’anatra, fonduta di parmigiano e chips di topinambur come primo, agnello cotto a bassa temperatura con carciofi alla griglia, salsa di funghi e olio al mandarino come secondo e, infine, mousse di mascarpone con terra di cioccolato, salsa di nocciole e caffè come dessert.

Gli ospiti inoltre potranno ordinare anche dal menu alla carta. Si potrà scegliere tra mantecato di baccalà e patate con fonduta al ragusano, polpo con cime di rapa, spuma di olive nere e salsa ai frutti di mare, insalata di non bollito con verdure invernali, salsa verde e bernese, carciofo ripieno di gambero rosso e ricotta con maionese alla menta come antipasti.

Tra i primi, invece, riso carnaroli con calamaro, cime di rapa e fonduta di provola, linguine con ragù di coniglio, funghi cardoncelli e salsa al basilico, gnocchi di patate con scarola, crudo di gambero rosso, bottarga, grattugiata di limone e pinoli tostati o ravioli di baccalà, carciofi e zenzero con brodo di pesce e olio al finocchietto.

Spazio ai secondi a scelta tra purea di patate con funghi porcini grigliati e broccoli verdi siciliani, filetto di maialino con purea di zucca, salsa d'arrosto e liquirizia, ombrina con salsa di broccoletti verdi, crudo di gambero e la sua bisque e pescato del giorno con purea di topinambur e cicoria saltata.

Infine, i dolci: mousse al cioccolato fondente, crumble di arachidi e coulis al passion fruit, biscuit alle mandorle con crema all’arancia e salsa di lamponi, croccante di nocciole, crema di ricotta e cannella e ananas marinata all’arancia e caramellata con mousse al pistacchio e salsa di melograno.

Per riservare un tavolo chiamare allo 091.6166881 o al 333.3613985 oppure prenotare attraverso il form sul sito www.sevenrestaurantpalermo.it oppure ancora scrivere una mail a sevenrestaurant@ambasciatorihotelpalermo.com. Inoltre, è disponibile un parcheggio custodito presso il Garage Ajutamicristo all’interno dell’omonimo palazzo. Ingresso da via Garibaldi 41 fino alle ore 20. Dalle ore 20 in poi, invece, l'ingresso è da piazza Magione 42. Costo: 5 euro (dopo la mezzanotte sarà applicato un supplemento relativo al notturno di 2,50 euro).