Primavera in tour, passeggiata alla scoperta de "il pozzo misterioso e la città giardino del quartiere Matteotti"

Il pozzo misterioso e la città giardino del quartiere Matteotti. Un itinerario suggestivo quello di sabato 21 maggio che chiude la stagione primaverile del calendario dell'associazione culturale Initinere e anticipa la veste serale degli appuntamenti del prossimo programma estivo, a breve in uscita.Palermo esiste, o meglio esisteva, un quartierenato sotto la filosofia della “città giardino” dell’urbanista inglese Ebenez Howard e progettato nel 1927 dagli architetti GiovanBattista Santangelo e Luigi Epifanio che fu detto anche QuartiereLittorio, ribattezzato nel 1943 in Quartiere Matteotti in memoria dell’esponente assassinato nel 1924.



Un'architettura modulare futurista stesa su circa 54 mila metri quadri costruito negli anni trenta per volere dell’Istituto Autonomo Case Popolari (IACP), sui quelli che erano i terreni dei duchi di Sperlinga e successivamente della famiglia Monroy, inaugurato il 28 ottobre del 1931, con case destinate alle famiglie dei ferrovieri, quindi non un quartiere residenziale ma operaio.

Oltre alla presenza delle palazzine di stampo certamente liberty circondate ognuna da un pezzo di giardino, era dotata di viali alberati e stradine curvate verso un centro ideale, un’ampia porta monumentale in stile neoclassico e a forma semicircolare con un porticato che apriva sull’ingresso del quartiere, oggi detta Piazza Esedra con accesso dalla Via Libertà.

Girare per questo luogo ha un fascino davvero particolare, come fare un salto indietro nel tempo e vivere in una dimensione a misura di uomo, molto distante dalla concezione di odierna città .

Un luogo legato anche ad un mistero poiché, durante i lavori fu scoperto un pozzo quadrangolare praticamente nascosto e dimenticato da secoli, di dimensioni importanti con venti metri di profondità e dodici metri di larghezza, quattro rampe di scale e novantacinque gradini intagliati nella pietra e una galleria lunga trenta metri e larga quasi due metri. Appuntamento sabato 21 maggio 22 ore 19.30davanti Piazza Esedra. Durata complessiva 2 ore. Itinerario facile condotto da guida autorizzata con audio guida amplificata.



Possibilità di parcheggio in zona, vie limitrofe a Via Libertà/Don Bosco.

Quota di adesione €10 inclusa degustazione.

Prenotazione obbligatoria fino a raggiungimento numero consentito: info_initinere@libero.it.