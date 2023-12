Porto&Riporto dedicato ai bambini con libri e biscotti gratis al Mercure Palermo Centro

Giovedì 28 dicembre alle ore 17,30 nella saletta di lettura del Mercure Palermo Centro (via mariano stabile, 112) si svolgerà un appuntamento speciale di Porto&Riporto, un evento pensato per stimolare il turismo culturale organizzato dalla no profit Clips Arte. Tutti i bambini che parteciperanno portando dei libri usati, riceveranno biscotti e rinfresco gratuito. Tutti gli ospiti saranno accolti dalla chitarra classica del maestro Gabriele Giannotta e dai racconti e antichi canti popolari per bambini interpretati dall’artista folk Sara Favarò. Una piacevole Ztl, zona traffico librario, con i libri offerti gratuitamente dalle case editrici Extroart, Thule, Isspe (Istituto Siciliano di Studi Politici ed Economici).

“Il Mercure di Palermo ha subito accolto il nostro progetto - dichiara Grazia Picarella, presidente della Clips - creando la prima Saletta di lettura permanente della città, una maniera altra di rilevante valore culturale, finalizzata a valorizzare il mondo dei libri e l’importanza della lettura, ma soprattutto creare un momento di scambio tra Palermo e altri centri e soggetti culturali che da anni rivolgono la propria attenzione nei confronti del panorama, e dello stato, della letteratura nazionale e internazionale. Si tratta di una piccola iniziativa nell’iniziativa: se l’intento della Saletta della lettura è, infatti, quello di creare un momento di raccordo intorno al mondo della letteratura e dei libri, al fine soprattutto di sostenerne uno sviluppo sempre maggiore; lo scambio di libri deve leggersi come un gioco attraverso cui stimolare la voglia di leggere, aprendosi anche ai suggerimenti e agli stimoli lasciati da un donatore sconosciuto, nella forma di piccole annotazioni, passi sottolineati che sarà possibile, magari, scorgere tra le pagine del libro trovato nei punti di raccolta. Come un messaggio conservato in una bottiglia abbandonata in mare capita tra le mani di lettore casuale, così anche i libri donati per l’occasione, ognuno con il proprio speciale messaggio e significato, saranno la bottiglia per destinatari ignoti".

“In questi ultimi anni, grazie a Porto&Riporto - dichiara il direttore, Andrea Stancato - la saletta del Mercure è diventato luogo fisico per un appuntamento abituale sia per i lettori occasionali composto dai turisti ospiti della nostra struttura, che dal pubblico palermitano che ha deciso di fermare il suo tempo per leggere in pieno relax un buon libro ed una bevanda. Il successo di manifestazioni analoghe, già ampiamente collaudato, in altre zone d’Italia, da Mantova a Torino a Napoli, dimostrano dell’interesse che gravita attorno al mondo delle pubblicazioni letterarie. Non sottovalutiamo, inoltre, che la Sicilia in virtù della sua posizione geografica può considerarsi a ragione il centro propulsivo di una cultura mediterranea sempre più in fase di sviluppo. Ciò potrebbe significare, in termini pratici, creare un osservatorio sulla scrittura e lo sviluppo della letteratura nei paesi delle regioni mediterranee all’interno della manifestazione".