"Portatori sani di unicità": lo spettacolo all'Auditorium Puglisi

Ingresso con contributo libero in beneficenza

Siamo arrivati alla seconda edizione dell'evento "Portatori sani di unicità" ideato da Simona D'Angelo, quest'anno con la preziosa collaborazione del maestro Flavio Rezza. Uno spettacolo all'insegna dell'integrazione dove i protagonisti saranno i ragazzi speciali, un magico tuffo negli anni 70/80 attraverso le performance canore di artisti speciali contornate dalle ballerine della Piccola Accademia dei Talenti e da tutto il nostro meraviglioso staff.

Quest'anno l evento avrà un valore aggiunto, i ragazzi si esibiranno a favore di una raccolta fondi da destinare alla Associazione Family’s Smard La Dolce Federica Onlus, per Federica, una ragazza affetta da Smard1, una rara malattia neurodegenerativa.

Siamo onorati di veicolare l'arte a servizio dei più deboli, ed in questa occasione lo facciamo con la preziosa collaborazione dell'Associazione I Sorrisi degli Ultimi che tanto si spende per le necessità dei bambini ospedalizzati di tutta Italia.

Abbiamo bisogno del vostro sostegno e siamo fiduciosi nel ricevere la carica di un pubblico sensibile e numeroso! Vi aspettiamo Domenica 5 Marzo alle ore 18 presso Teatro Marcello Puglisi Piazza San Marino 2. (Angolo viale Francia), Palermo.