"Porta la mamma all'orto", manifestazione tra yoga e pet therapy negli antichi orti di Villa Bordonaro

Manifestazione ad ingresso libero che si svolgerà per tutta la giornata di domenica 15 maggio nei terreni che furono gli antichi orti di Villa Bordonaro ai colli con ingresso da piazza Salerno 3 (a fianco ingresso storico di Villa Sofia) per trascorrere una giornata in pieno relax, divertendosi e respirando aria buona senza uscire dalla città.

Il programma prevede l'Ingresso e la partecipazione gratuita a numerosi eventi per tutta la famiglia, nonché la possibilità di acquistare specialità culinarie della provincia, birra e vino di produzione regionale, di artigianato di artisti palermitani, provare mountain bike (anche elettriche), rilassare il corpo con lo yoga, la mente con i laboratori di creazione emozioni, fare crescere un amore consapevole per gli animali nei bimbi con la pet therapy, mostre e laboratori librari. Per saperne di più scrivete a ortidellefate@gmail.com.