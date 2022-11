Un venerdì tutto da cantare e ballare: al Dorian ecco che arriva il pop dei Dinamo

Un venerdì tutto da cantare e ballare, con una band che non fa stare mai fermi sin dal suo nome. I Dinamo, capitanati da Barbara Tutrone, suonano il 2 dicembre al Dorian, ovvero il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna, in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.

La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno gustare la ricca apericena con drink al costo di 25 euro. Per l’occasione sarà aperta anche la nuova stagione della pizzeria del Dorian, con una formula che prevede antipasto, pizza, dolce e drink sempre a 25 euro. Alle 22,30 saliranno sul palco i Dinamo, che porteranno sul palco il loro repertorio dagli anni Settanta a oggi tutto da ballare. Per prenotare un tavolo telefonare o mandare un messaggio WhatsApp o andare sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/dorianart.it.