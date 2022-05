Termini Imerese celebra la bellezza dei suoi tesori: torna Ponte San Leonardo in festa

Mancano pochi giorni alla VI edizione di “Ponte San Leonardo in Festa”, l’annuale appuntamento organizzato dall’associazione Rodoarte onlus lungo le settecentesche rampe del Ponte San Leonardo a Termini Imerese - Luogo di Identità e Memoria della Regione Siciliana dal 2018 - in programma domenica 29 maggio a partire dalle ore 9.

Questo ponte, che sorge nei pressi della foce del fiume San Leonardo nel territorio di Termini Imerese - unico nel panorama siciliano e superba opera d’arte partorita dalla genialità di Agatino Daidone - è gestito dall’Associazione Rodoarte onlus (fin dal 2013) attraverso tutta una serie di attività volte alla sua valorizzazione, tra le quali la “Festa” ne rappresenta vetrina e culmine.

Inserita nel più ampio programma della XII edizione dell’Infiorata Termitana, Ponte San Leonardo in Festa - che vanta il patrocinio gratuito dell’Assessorato del Turismo e dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana e del Comune di Termini Imerese - vedrà passare in rassegna numerose attività, vere espressioni delle tante vocazioni del territorio: apertura straordinaria e visita del Ponte, “Angoli interviste” con svariati ospiti, moto e auto raduno, passaggio dei cavalieri e dei loro cavalli, solo per citarne alcune.