Poesia in blues, reading di Francesco Maccarrone da Pablo bio e vinili

Una festa di Natale in anticipo, leggendo poesie davvero particolari. Francesco Maccarrone sarà il protagonista del pomeriggio di Pablo bio e Vinili, il locale che vende album, ma non solo, in via Rutelli 11 a Palermo.

L’appuntamento è per il 22 dicembre alle 19 con “Reading in blues”. Le uniche certezze sono le sue poesie che se ne fregano della metrica e le tematiche che gli stanno più a cuore: la burocrazia e l'alcol. E ovviamente il blues in sottofondo, rigorosamente in vinile. L’ingresso è libero.