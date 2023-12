Pnrr, politiche di coesione e fondi strutturali: se ne discute alla Camera di Commercio con Legacoop

La Sicilia non può permettersi di perdere i fondi strutturali europei. Mentre gran parte delle risorse disponibili è stata impegnata, ora è necessario accelerare sul fronte della spesa certificata dove invece si registrano ritardi da colmare il più presto possibile. Secondo l'analisi degli ultimi dati comunicati sul portale della coesione della Commissione europea, è alto il rischio di disimpegno per l'Isola perché mancherebbero all'appello, tra FESR e FSE, circa 1,6 miliardi di euro legati al ciclo di programmazione 2014-2020 della Politica di Coesione. La mancata utilizzazione di questo fondamentale sostegno allo sviluppo dell'economia potrebbe avere un impatto significativo su vari settori, tra cui infrastrutture, scuola e occupazione: è quindi importante agire velocemente per garantire tutti i progetti che dovranno essere realizzati superando così gli ostacoli burocratici che si frappongono al loro completamento. In questo senso diventa prioritario il potenziamento della pubblica amministrazione a livello centrale e locale; per focalizzare l'attenzione su obiettivi mirati, con un approccio concreto dove la qualità della spesa diventa fondamentale rispetto alla quantità.

Di questo, ma anche di tanto altro, si parlerà domani, giovedì 21 dicembre, dalle 10 alle 13,30, nel corso di una tavola rotonda – organizzata da Legacoop Sicilia - su “Pnrr, Politica di Coesione e Fondi Strutturali, ultima chiamata!” in sala Terrasi alla Camera di Commercio di Palermo, alla presenza del presidente nazionale di Legacoop, Simone Gamberini. Il convegno-dibattito si propone di esplorare le sfide e le opportunità offerte dal PNRR e di discutere della politica di coesione per capire meglio l'impatto dei fondi strutturali sulla regione: dopo i saluti istituzionali del presidente della Camera di Commercio di Palermo ed Enna, Alessandro Albanese, parlerà Filippo Parrino, presidente di Legacoop Sicilia; relazione introduttiva di Paco Cottone, coordinatore del settore Produzione e Servizi di Legacoop Sicilia. Seguiranno una serie di interventi qualificati tra cui quelli degli assessori regionali Alessandro Aricò e Edy Tamajo, rispettivamente alla guida dell'assessorato alle Infrastrutture e Mobilità, e di quello delle Attività produttive; di Nino Caleca, consulente della Commissione regionale Antimafia e componente CGA Sicilia; di Giacomo D’Arrigo e Piero David, autori del libro “Next Generation EU e PNRR italiano”; di Vincenzo Falgares per il Coordinamento dell’Autorità di Gestione del PO-FESR Sicilia; del segretario generale della Cgil siciliana, Alfio Mannino; di Masino Lombardo, responsabile CulTurMedia Legacoop Sicilia e di Catiuscia Marini, responsabile delle Politiche EU e PNRR di Legacoop.