Il progetto "Play & sport & go!" al Cus

Il progetto "Play & sport & go!" è la proposta per i ragazzi di età compresa tra 8 e 12 anni (under 8, under 10 “kids” ed under 12 “giovanissimi”) che vivono l’esperienza degli sport di squadra nel CSI. Si tratta di una attività che accomuna il calcio, la pallavolo e la pallacanestro all’atletica leggera con il precipuo intento di fornire ai giovani atleti del CSI, attraverso un percorso integrato, l’occasione per arricchire il proprio bagaglio psicofisico, tecnico e formativo.



Il CSI Palermo ha attivato la Fase Territoriale relativa al Calcio A5 con tutte le categorie. La formula di svolgimento è del tipo a campionato con gare di sola andata e verrà in unica giornata a concentramento Sabato 15 aprile 2023 presso la Struttura sportiva del CUS Palermo. Saranno impegnati circa 200 piccoli atleti e all’interno del Campionato saranno previste prove di “Attività complementari” che fanno parte integrante dello stesso. L’attività complementare è costituita dal Triathlon di Atletica: Corsa veloce: 60 m. salto in lungo, lancio del vortex.