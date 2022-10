“Blackout 4.0 - Giove bacia la luna”, occhi all'insù al planetario di Villa Filippina per ammirare il cielo

Porte aperte al Planetario e Museo astronomico di Villa Filippina (piazza San Francesco di Paola 18) con l’evento “Blackout 4.0 - Giove bacia la Luna”, sabato 8 ottobre. La luna quasi piena (98% illuminazione) sarà in congiunzione con Giove, in ottime condizioni di visibilità, avendo raggiunto, la settimana scorsa, la sua opposizione.



Una serata dedicata ai 3 corpi celesti presenti nel cielo (Giove, Luna, Saturno) con una presentazione del cielo autunnale. In programma proiezioni sotto la cupola del Planetario e osservazioni ai telescopi.



Cinque turni (ore 19.00, 19.45, 20.30, 21.25, 22.00). I turni delle 19.00 e 19.45 sono dedicati alle famiglie ed è sconsigliata la partecipazione dei bimbi sotto i 5 anni. Biglietti: 6 euro adulti e 3 euro bambini (dai 5 ai 10 anni) acquistabili online su www.parcoticket.it o a Villa Filippina. Info al 347 8119078.