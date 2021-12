Place making, il workshop sull'"urban photography"con Eva Máñez e Raul Abeledo

Dalla collaborazione fra Mojo CoHouse e Minimum nasce Place Making - Urban Photography Workshop, un workshop di 1 giorno gestito da Eva Máñez e Raul Abeledo.



"Proponiamo un esercizio di deriva psico-geografica per ripensare la città a partire dai sentimenti e dai 5 sensi. Gli spazi pubblici nelle città non si godono, si evitano. La radice del problema risiede nel fatto che la progettazione urbana non pensa alle persone, relegate a un ruolo secondario e passivo. Questa è l'opinione dei sostenitori del placemaking, un movimento internazionale che mira a restituire spazi pubblici ai cittadini e trasformarli in qualcosa di vivo, che si evolve secondo i bisogni e gli interessi delle persone. A tal fine, incoraggiano gli stessi abitanti a partecipare al processo di progettazione e creazione in modo che possano goderne".



Il workshop si svolgerà a Palermo il 5 gennaio 2022.

È gratuito ed è riservato a soli 12 partecipanti selezionati tramite open call.

È possibile candidarsi fino al 29 dicembre 2021.

I partecipanti selezionati saranno avvisati entro il 2 gennaio 2022.



Il workshop è rivolto a un pubblico generico, giovani, agenti culturali, architetti, urbanisti e fotografi.



Per info e candidature: https://bit.ly/3sbRClE





Per qualsiasi informazione sugli alloggi e consigli: info@mojocohouse.com