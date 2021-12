Gaetano Basile, Salvo Piparo e Sofia Muscato "addumano il Natale": match all'ultima battuta al Rouge et Noir 

Una festa dedicata ai lettori. Un’occasione di incontro in un luogo insolito per i libri, ma per natura spazio di socialità ed emozioni condivise: il cinema. Autori in sala per un match all’ultima battuta. La casa editrice Dario Flaccovio riunisce in un grande evento di augurio natalizio, “Addumiamo il Natale”, tre autori del catalogo, Gaetano Basile, Sofia Muscato e Salvo Piparo, ospiti al cinema Rouge et Noir (piazza Verdi, 8), mercoledì 15 dicembre, alle ore 17.30. Moderano i giornalisti Tiziana Martorana e Mario Azzolini.

Due fra gli autori più apprezzati della casa editrice, Basile e Piparo, dialogano con una neofita approdata al memoir linguistico siciliano della propria vita, Sofia Muscato, esordiente in libreria con il libro “La felicità contromano. Come convivere con la #sortebuttana”, novità del mese di novembre, già andata in ristampa. I tre, personaggi a metà fra il mondo giornalistico, teatrale e la scrittura, animano un incontro collettivo dove protagonista sarà la Sicilia.

Da una parte, c’è la storia d’arte e culinaria raccontata da Gaetano Basile, giornalista, scrittore, autore televisivo e teatrale, nonché enogastronomo appassionato e narratore avvincente, che per Flaccovio ha pubblicato diversi libri, da “Sicilia l’Isola che c’è” ai più recenti “La vita in Sicilia al tempo dei borbone” e “La vita in Sicilia al tempo degli emiri”; Salvo Piparo, dall’altra, autore de “Lo Scordabolario”, long-seller della casa a un anno dalla sua pubblicazione: il cuntista palermitano raccoglie detti, prose e miti della lingua popolare per riscoprirla nel presente, tra lapidarie risate e sottili studi socio-antropologici. Infine, Sofia Muscato, autrice e interprete, da anni si occupa di "filosofia divertente" un progetto con cui porta in giro delle letture di dialoghi platonici resi in rima, in siciliano e in chiave ironica. Per la Dario Flaccovio ha pubblicato “La felicità contromano”, nella collana “Tempora”, raccolta di brani di vita ispirati ai suoi post Facebook seguiti da migliaia di lettori. Il quadro perfetto in un ring a colpi di detti e parole.

In seguito alle nuove normative Covid-19, l’ingresso all’evento è consentito solo con Green-Pass “Rafforzato” (seconda o terza dose o vaccinazione da 15 giorni dopo la prima guarigione entro sei mesi). Non sono ammessi tamponi. Evento gratuito con ingresso fino a esaurimento posti.