"Shine on you crazy diamond", Pink Floyd Experience e dj Massimiliano De Martino allo Stand Florio

Sabato 2 settembre dinner show allo Stand Florio. Ospiti della serata: a Pink Floyd Experience - Dj Massimiliano De Martino. Dalle 20 possibilità di apericena (zona prato) drink, spettacolo e djset 30€. Dalle 22 ingresso solo spettacolo posto a sedere non numerati, a seguire djset 15€ ingresso dalle 23 in poi 15€ con drink.

A Pink Floyd Experience soo Giorgio Spica voce, cori, organi, piano e sintetizzatori; Francesco Visconti chitarre e lap steel guitar; Giuseppe Pitarresi cori, chitarre e lap steel guitar; Pino Cantiani organi, piano e sintetizzatori; Marcello La Monica basso e cori; Manfredi Crisà batteria e percussioni; Anna Abbate voce e cori; Magda Loriano voce e cori; Alessia Muratore voce e cori; Giuseppe Gulino sassofono.

Lo spettacolo riproporrà integralmente l'album che reca in sé classici leggendari come "Shine On You Crazy Diamond", "Have A Cigar", "Welcome To The Machine" e l'immancabile title-track "Wish You Were Here". Verranno eseguite anche le altre iconiche composizioni, come “Hey You”, “Comfortably Numb” e tante altre, inoltre, verrà dedicata una parte del concerto all'esecuzione di alcuni brani provenienti dall'album, con effetti speciali mai visti prima. Il tutto sarà amplificato da un notevole spettacolo visivo, con videoproiezioni, luci, laser ed allestimenti speciali. Alla fine del concerto sarà adibita una zona dello Stand Florio per le selezioni musicali di Dj Massimiliano De martino Sarà difficile tenere fermo il piedino.