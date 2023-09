Mostra di pittura a Carini

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Comune di Carini e BCsicilia insieme per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Mostra di pittura con due artiste hyccarensi a confronto, Vincenza Libonati e Maria Laura Carollo, che presentano presso l'ex chiostro dei Carmelitani le loro opere, frutto di anni di studio presso l'Accademia di belle arti di Palermo. La mostra è curata da Giuseppe Randazzo, storico dell'arte. Per l'occasione sarà visitabile la struttura conventuale, sede della biblioteca comunale di Carini e del museo civico, accompagnati dal presidente BCsicilia sede di Carini, sig. Giambanco Antonino. DA MARTEDÌ 12 SETTEMBREAL 14 SETTEMBRE ore 18.00 alle 23:00 VERNISAGE martedì 12 settembre ore 18:00 per info: 3339416984