Pillole di self publishing, come pubblicare un libro in 50 giorni: il live online con Marco La Diega

In occasione della pubblicazione del nuovo libro di Marco La Diega “Word Digital Stories” il coordinamento siciliano dell'associazione dedicata alla comunicazione digitale, social, web, intelligenza artificiale, PA Social, organizza un live “Pillole di self publishing” che si terrà sabato 19 dicembre 2020, dalle ore 10 alle 11.

Il live, gratuito, che potrà essere seguito sul gruppo facebook del coordinamento e sulla pagina facebook di Marco La Diega oltre che sul canale youtube, è un momento formativo, in cui, in un botta e risposta tra l'autore del volume Marco La Diega e la giornalista e coordinatrice regionale di PA Social Marina Mancini si affronterà un utile argomento per chiunque fosse interessato alla auto-edizione di un libro, offrendo skills, modalità di self publishing, strumenti di video scrittura, editing, piattaforme e anche utili informazioni su contrattualistica, politiche di pricing e promozione.

L'occasione rappresenta anche il primo lancio di “Word digital stories” il secondo volume di Marco La Diega, la cui prefazione è curata dal presidente di PA Social Francesco Di Costanzo, prossimamente disponibile in tutte le librerie e on line dal 22 dicembre prossimo. Il ricavato di ogni copia venduta del libro dalla sua pubblicazione fino al 31 dicembre 2021 sarà devoluto nell’acquisto di tablet e altri materiali per la DAD per tutti quei bambini le cui famiglie non possono permettersi tali acquisti.