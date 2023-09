Pillole di cinema, due serate targate Piano Focale allo Stand Florio

"Pillole di cinema”, giovedì 7 e venerdì 8 settembre alle ore 21:15, allo Stand Florio, in via Messina Marine, 40 (ingresso libero fino a esaurimento posti). Con la presenza di ospiti vip e istituzionali, saranno proiettati i dodici cortometraggi di fine anno della Scuola di Cinema Piano Focale – Eikona Film, diretta da Giuseppe Gigliorosso, realizzati dagli allievi di regia, direzione della fotografia, montaggio, sceneggiatura e recitazione cinematografica. Due serate all’insegna della creatività, spaziando dalla commedia al dramma, dall’ironia all’impegno sociale. Ogni corto è stato frutto del lavoro di squadra e delle sinergie fra tutti gli alunni dei cinque corsi, coordinati dall’organizzatore generale della produzione Marco Lorusso.

Nei corti, sono stati coinvolti anche gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Palermo per le scenografie e i costumi, l’Ersu ( Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario) e la Film Commission di Palermo per le location. Un percorso unico nel panorama della formazione cinematografica siciliana. La Scuola Piano Focale, con la sua attività ha aperto una “nuova strada produttiva cinematografica palermitana”. Nel corso delle due serate, saranno proiettati anche due cortometraggi di Daniele Ciprì: “La fornace”, ospite alla Mostra Cinematografica di Venezia e finalista ai Nastri d’Argento, e, in anteprima assoluta, l’ultimo corto “Enif al” prodotto da Piano Focale-Eikona Film e realizzato dagli allievi della Scuola sotto la supervisione del “maestro”. Daniele Ciprì, infatti, è insegnante di Direzione della fotografia e Regia a Piano Focale. Il punto forte delle serate, saranno le brevi lezioni di cinema a cura dei docenti della Scuola, indirizzate a tutti i presenti, un’occasione unica per apprendere, incuriosirsi ed entrare da protagonisti nel mondo del cinema. Si spazierà dalla storia del cinema alla tecnica di ripresa, dalle abilità nella recitazione alla magia del montaggio. Il cinema si sta rivelando sempre più un’occasione di crescita umana ed economica del territorio, offrendo sempre più opportunità lavorative per i giovani e non solo. La Scuola, nel suo percorso settennale, ha già offerto svariate esperienze di inserimento nei set siciliani e nelle produzioni, anche internazionali, che hanno girato nell’Isola.

Allo Stand Florio per “Pillole dicinema”, nella serata dell'8 settembre, consegneranno i diplomi e gli attestati dell’anno accademico: l’Assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione Mimmo Turano, il Sindaco di Palermo Roberto Lagalla, l’assessore alla cultura di Palermo Gianpiero Cannella, Nicola Tarantino, Direttore della Film Commission Regione Sicilia, il direttore dell’Accademia di Belle Arti di Palermo, Umberto De Paola, il Professore di Fashion Design Sergio Daricello, Fabio Corsini Responsabile Film Commission Palermo. E inoltre, gli attori Paride Benassai, Maurizio Bologna, Sergio Vespertino e altri. Durante le serate, lo staff della Scuola di Cinema Piano Focale- Eikona Film, sarà a disposizione per ogni informazione e chiarimento e per esaudire le richieste in merito all’organizzazione del prossimo anno accademico 2023-2024.

Infatti, sono aperte fin da adesso le iscrizioni per il prossimo anno accademico 2023/2024 per i corsi a numero chiuso di: regia, direzione della fotografia, sceneggiatura1, sceneggiatura 2, montaggio e recitazione cinematografica.