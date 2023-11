Anteprima Scena Nostra, allo Spazio Franco va in scena "Pilate's borders"

Continuano gli appuntamenti dedicati all’anteprima di Scena Nostra 2024 allo Spazio Franco. Venerdì 24 e sabato 25 alle ore 21 è la volta di Pilates bordes della compagnia multietnica del Progetto Amunì che ritorna sul palcoscenico dopo il sold out dell’anteprima di Mercurio festival 2023.

La nuova creazione del Progetto Amunì guarda ai confini visibili e invisibili che plasmano le identità dei nuovi cittadini europei, esaminando come e se questi confini possono influenzare le nostre vite quotidiane. Lo spettacolo è stato creato nel contesto di Crossroads, il progetto europeo di scambio culturale promosso da Teatro Magro per lo sviluppo di pratiche teatrali e performative coinvolgendo ragazzi stranieri ed europei di seconda generazione in rete con associazioni, artisti e compagnie di Italia, Grecia, Belgio e Germania, che si chiuderà il prossimo 28 novembre proprio con la messa in scena di Pilates bordes al teatro Maison Poème di Bruxelles.

Il lavoro sul tema dei “confini”mette in scena l’interpretazione sul concetto di identità europea oggi. Riaffermando un concetto di Europa come comunità, con un’idea politica che abbraccia i valori dello stato di diritto, nel rispetto dell'identità della persona e nel riconoscimento delle minoranze.

"Pilate's Borders" è una provocatoria riflessione sul potere della diversità e dell'inclusione in Europa, sfidando le etichette e i pregiudizi che separano le persone. "Pilate's Borders" è una celebrazione performativa delle diversità che arricchiscono il nostro continente, interrogandoci sul significato profondo di essere cittadini del mondo in un'epoca di cambiamento costante e incessante, metabolizzando le centinaia di migliaia di vite e di storie che si incrociano ai margini di questa “Europa Unita”, alla ricerca di un’agognata inclusività.