Pietra lunare, alla Fabbrica 102 il concerto di Miano-Cusa e Ripley Westmoreland

Nuovo doppio live alla Fabbrica 102 per la rassegna Pietra Lunare il prossimo lunedì 29 maggio. A salire sul palco del bistrot di via Monteleone a Palermo saranno questa volta il duo composto da Tonino Miano e Francesco Cusa e, a seguire, Ripley Westmoreland con i Bluegrass friends.

Il duo composto da Tonino Miano e Francesco Cusa aprirà la serata. Tonino Miano, noto pianista, compositore, educatore, autore e artista visivo, ha una formazione accademica classica ma ha sempre coltivato la passione per la creazione musicale spontanea che abbraccia diversi stili, dal jazz all'elettronica alla musica contemporanea. La sua versatilità e la capacità di oltrepassare i confini stilistici lo hanno reso una figura di spicco nella scena musicale internazionale.

Miano ha pubblicato numerose registrazioni e ha ricevuto ampi riconoscimenti per il suo lavoro innovativo e affascinante, come dimostrato dal suo metodo di tecnica pianistica. Dopo aver trascorso una parte significativa della sua carriera a New York, Miano ha recentemente deciso di trasferirsi a Catania, dove continua a espandere la sua ricerca musicale sia nell'ambito improvvisativo acustico che in quello elettronico, oltre ad impegnarsi nell'arte visiva e nelle performance.

Accanto a Miano, sul palco, ci sarà Francesco Cusa, batterista, compositore, scrittore e figura di spicco nel panorama musicale italiano. Cusa, nato a Catania e laureatosi al Dams di Bologna, ha collaborato con numerosi artisti provenienti da diverse parti d'Italia e ha fondato il collettivo "Bassesfere" insieme ad altri esponenti della musica jazz e di ricerca. Il suo interesse per l'interdisciplinarità artistica lo ha portato a esplorare diverse forme espressive, incluso il mondo della scrittura con racconti, romanzi e poesie, oltre a pubblicare articoli di musicologia e critica cinematografica su importanti riviste specializzate.

Cusa è attualmente coinvolto in diversi progetti musicali, tra cui FCT Trio con Tonino Miano e Riccardo Grosso, Francesco Cusa & The Assassins con Domenico Caliri, Giovanni Benvenuti e Ferdinando Romano, nonché il progetto di sonorizzazione di film d'epoca "Solomovie". Inoltre, Cusa è un insegnante di batteria jazz presso il conservatorio di Messina.

Dopo l'esibizione di Miano e Cusa, il palco della Fabbrica 102 ospiterà Ripley Westmoreland con i Bluegrass Friends. Ripley, un vero personaggio rinascimentale, è un musicista di grande talento che suona la mandolino, la chitarra e il contrabbasso. Westmoreland è un membro di un gruppo di professionisti newyorkesi, accomunati dalla passione per il bluegrass, un genere vicino al country, che si riuniscono regolarmente nel quartiere di Parkslope a Brooklyn per coltivare la più pura matrice musicale dell'America profonda.

In questa occasione, Ripley offrirà al pubblico della Fabbrica 102 un assaggio straordinario di questa tradizione musicale unica, accompagnato da un gruppo di talentuosi "friends" locali. La rassegna Pietra Lunare alla Fabbrica 102 prevede una formula di due concerti live da 45 minuti circa ciascuno a partire dalle 21. A seguire, jam session organizzata da Mezz Gacano e Marco Cappelli.Solo per la rassegna 'Pietra Lunare' alla Fabbrica 102 è prevista una offerta obbligatoria all'ingresso.