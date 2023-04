"Pietra lunare", alla Fabbrica 102 il doppio live con Sciarratta e il duo Sfameli-Viola

Appuntamento d'eccezione alla Fabbrica 102 con Pietra Lunare, la rassegna di live che si svolge rigorosamente di lunedì sera nel locale di via Monteleone a Palermo. Ad esibirsi il 24 aprile saranno Sandro Sciarratta e, a seguere, il duo composto da Simone Sfameli e Giuseppe Viola. A seguire, come sempre, la session di Marco Cappelli e Mezz Gacano.

Sandro Sciarratta è un compositore,contrabbassista e sin dal 1968/70 mostra particolare interesse per la musica jazz. Nel 1973 il Gruppo Oratorio di Falaride insieme al fratello Roberto e a Filippo Portera. Termina gli studi accademici nel 1976, partecipa in duo con Filippo Portera a numerosi concerti e festival in Sicilia, tra i quali Agrigento jazz festival 1978 e 1979 suonando con il Trio Cadmo, Lester Bowie e Revoluctionaty Ensemble. Nel 1982 registra per Raitre un concerto con il Next Ensemble, arricchito dalla presenza di Stefano Maltese, Sebi Tramontana e Gioconda Cilio, con i quali proseguirà un sodalizio che lo porterà a girare tutta l’isola in rassegne e festival di particolare interesse.

Negli anni Ottanta si interessa all’elettronica applicata al contrabbasso ed alla musica d’improvvisazione, cominciando una intensa attività in duo o con gruppo con Filippo Portera. Nel 1991 pubblica con il Next Septet il disco “Pastime in Blue” per la Splasch Record, ottenendo consensi di critica e pubblico. Nel 1994 partecipa alla rassegna "Controindicazioni 8" in duo con Filippo Portera. Di prossima pubblicazione il cd solo “Onphalos Sikana”. Con il Kontakte Trio suona in Italia e partecipa a Ceglie Fest nel 2010 ed incide il cd "Mythos" live Valle dei Templi. Attualmente fa parte dell’organico della Sikelè Orkestra.

In duo con Filippo Portera o in trio con Roberto Sciarratta alle chitarre suona nei club proponendo una continua ricerca protesa verso la sperimentazione-improvvisazione guidata Ha suonato con la Globy Unity, nella serate dedicate all’improvvisazione nel 2010 e nel 2011 con Jean Marc Montera. Ha partecipato a Scrusci Fest 2011. Con il gruppo Hera Ensemble partecipa a numerosi concerti in Italia. Nel 2012 partecipa alla conduction con Michael Fisher e la 'R.A.R.A. Orchestra'.

A seguire, il live di Viola e Sfameli: Giuseppe Viola sassofonista, clarinettista , compositore e improvvisatore di altissimo livello, "fiatista" residente in alcune delle più interessanti realtà cittadine degli ultimi decenni, quali SIO Orchestra legata a Curva Minore, che il Kinderheim Kunst Quintett (progetto "arty" di Mezz Gacano), fra le sue infinite collaborazioni ci sono : Jackie McSheee Bert Jansch dei Pentangle, Oscar Noriega, Daniele Sepe ; insieme Simone Sfameli batterista poliedrico e multiforme, che milita sia nel KK5tt , ma anche in gruppi come Forsqueak, Banda di Palermo, Isterical Sublime. In questa occasione sarà accompagnato dalla batteria di Simone Sfameli, musicista eclettico che fa parte di diversi progetti musicali con cui si esibisce.

La rassegna Pietra Lunare alla Fabbrica 102 prevede una formula di due concerti live da 45 minuti ciascuno a partire dalle 21. A seguire, jam session organizzata da Mezz Gacano e Marco Cappelli. Solo per la rassegna Pietra Lunare alla Fabbrica 102 è prevista un'offerta obbligatoria all'ingresso.