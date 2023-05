Pietra lunare, alla Fabbrica 102 Giuseppe Lomeo e Mario Crispi in concerto

Appuntamento speciale con Pietra Lunare, la rassegna di Fabbrica 102 che vede l'esibizione di artisti e band programmate rigorosamente di lunedì. Sul palco del bistrot di via Monteleone si esibiranno Giuseppe Lomeo e Mario Crispi. In un alternarsi di pezzi originali di ciascuno dei due musicisti, la serata si comporrà di due set. Nel primo Crispi e Lomeo si daranno il cambio sul palco 'in solo', mentre nel secondo condivideranno il palco, proponendo loro composizioni arricchite da improvvisazioni elettroacustiche.

Il percorso musicale di Giuseppe Longo cerca di fondere, al di là della identità di genere, suoni e pratiche musicali eterogenei posti in un nuovo contesto espressivo fortemente personale. Attraverso l'uso non ortodosso della chitarra in tutte le sue declinazioni (acustica, elettrica, sinth, classica) e l'utilizzo dell'elettronica (loops, suoni concreti, live electronics) cerca di generare quadri-teatri sonori in un costante dialogo tra memoria e innovazione.

Mario Crispi è compositore, autore ed esperto di flauti etnici. Fondatore storico nel 1979 della band Agricantus, ha approfondito le sue ricerche viaggiando e facendo importanti esperienze artistiche in Africa, Medio Oriente e Asia Minore. "I suoi numerosi lavori discografici hanno ricevuto un grande successo di pubblico e critica musicale. Laureato in Musica Elettronica presso il Conservatorio Alessandro Scarlattidi Palermo, approfondisce la sua ricerca tecnologica anche nel campo della composizione".

Oltre all’attività prettamente artistica, è anche ideatore e direttore artistico di vari festival e rassegne musicali. Nel 2022 ha assunto la direzione musicale di Banda del Sud, un nuovo gruppo musicale interregionale ideato e diretto da Gigi Di Luca. Con quest’ultimo e insieme a Giovanni Seneca e sempre nel 2022 ha coprodotto “Appassionata“, un recital di musica e testi di vari autori sul tema della donna nel Mediterraneo con l’interpretazione di Cristina Donadio.

La rassegna Pietra Lunare alla Fabbrica 102 prevede una formula di due concerti live da 45 minuti circa ciascuno a partire dalle 21. A seguire, jam session organizzata da Mezz Gacano e Marco Cappelli.Solo per la rassegna 'Pietra Lunare' alla Fabbrica 102 è prevista una offerta obbligatoria all'ingresso.