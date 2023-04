“Viaggio di un Arbëresh”, la fisarmonica di Pierpaolo Petta al Teatro Convento Cabaret

La fisarmonica, stasera, suona per il pubblico. Pierpaolo Petta porta il suo concerto “Viaggio di un Arbëresh” il 20 maggio, alle 21 al teatro Convento Cabaret di via Castellana Bandiera 66 a Palermo. Sarà una serata all’insegna della storia dell’artista, che ha mosso i primi passi nella musica popolare, per poi intraprendere studi classici e jazz e affermarsi come uno dei fisarmonicisti più conosciuti a livello nazionale. Nel concerto proposto, Petta partirà dalla musica tradizionale, per spingersi nelle sonorità dei luoghi dove la fisarmonica farà da protagonista.



La musica di Pierpaolo Petta, dolce ed accattivante allo stesso tempo, guiderà in un percorso suggestivo, emozionante e frenetico. Fra le sue collaborazioni più importanti ricordiamo: Remo Anzovino, Olen Cesari, Inva Mula, Nicola Piovani, Antonella Ruggiero, Sergio Vespertino, Gioele Dix. Il biglietto di ingresso per assistere allo spettacolo costa 10 euro. La stagione del Convento cabaret, diretta da Giovanna Carrozza, continuerà con nuovi appuntamenti. Oltre agli spettacoli teatrali, non mancheranno i concerti e i laboratori per aspiranti comici di “Sicilia Cabaret”.