Pierfrancesco Mucari sax in "La pietra lunare" alla fabbrica 102

Terzo appuntamento lunedì 4 dicembre alle 21 a Fabbrica 102, via Monteleone 32/34/36. Pierfrancesco Mucari, compositore e sperimentatore elettronico del Sax, rimodulatore del suono sintetizzato dei suoi strumenti (lusinga la famiglia dei saxofoni in tutte le formazioni), Mucari è anche un inedito performer dello scacciapensieri in versione sicula, detto Marranzano, e degli esotici Morsing indiano, Doromb ungherese, Vargan russo e Parmupil estone.

Esordiente alla sinfonica del Teatro V. Emanuele di Messina, diploma in Saxofono al conservatorio di Vibo Valentia, negli States studia con George Garzone e Hal Crook. Registra e incide per l’Amirani records ricevendo ottimi consensi dalla critica nazionale ed internazionale. L’etichetta Objet-a di Gianni Gebbia produce la sua ultima composizione per sax soprano solo dal titolo “Water Mother”, ricevendo ottime critiche. Pierfrancesco è direttore artistico per la sezione musica del festival internazionale di danza contemporanea Movimenta Festival, e dal 2019, insieme a Giorgia Di Giovanni, direttore artistico di InCastro Festival. https://objet-a.bandcamp.com/album/water-mother.