Un intellettuale a porte aperte, al Rouge et Noir la rassegna dedicata a Pier Paolo Pasolini

Il Centro di ricerca per la narrativa e il cinema, con il sostegno dell’assessorato Beni culturali e identità siciliana della Regione Siciliana e la collaborazione del Festival Laceno d’oro, in occasione del centenario della nascita, organizza due giornate dal titolo Pier Paolo Pasolini, un intellettuale a porte aperte curate dalla giornalista e scrittrice Egle Palazzolo, già Presidente del Centro.

Nella sala Noir del Cinema Rouge et Noir di Piazza Verdi a Palermo, saranno presentati, a ingresso gratuito, due film in versione restaurata a cura della Cineteca di Bologna – Laboratorio l’Immagine ritrovata: Martedì 25 ottobre alle ore 21,00 Il Vangelo secondo Matteo del 1964 e mercoledì 26 ottobre alle 20,30 La ricotta del 1963. Mercoledì 26 ottobre dalle ore 18,00, prima della proiezione del cortometraggio La ricotta, Egle Palazzolo coordinerà una conversazione sul tema Pier Paolo Pasolini, realtà, sacralità e mito con Umberto Cantone, Alessia Cervini, Corinne Pontillo e Paolo Speranza.

L’iniziativa si sofferma su quel mirabolante contatto col “sacro” cui la sua tragica vita di Pasolini - e ancor più tragica morte - inevitabilmente conducono. Per lui il sacro non ha nulla a che vedere con l’istituzione della Chiesa, è piuttosto qualcosa che ha a che fare con il mito, con la “barbarie”, la trasgressione, con l’ineffabile irrazionale e selvatico. Il senso del sacro in Pasolini si esprime nei volti, nelle cose, esso è percepibile già in Accattone (1961) nel cui protagonista è già riconoscibile quel nucleo sacrale – perché animalesco, selvatico - e il suo sembra essere, in fin dei conti, un percorso di “redenzione”.

"Nel centenario dalla nascita, il Centro di ricerca per la narrativa e il cinema si propone di indagare la produzione culturale di Pasolini – afferma la Presidente Paola Catania - attraverso il contributo importante degli studiosi invitati e coordinati da Egle Palazzolo, non senza offrire la prospettiva cinematografica de Il Vangelo secondo Matteo e di un cortometraggio meno conosciuto come La ricotta. Mi piace sottolineare la collaborazione tra il nostro Centro e il Festival internazionale del cinema Laceno d'oro, nato in Irpinia proprio da una felice intuizione di Pier Paolo Pasolini e Camillo Marino e di cui Paolo Speranza è uno degli organizzatori".