"Amoreamaro", la pièce teatrale alla biblioteca Scavo di Carini

In relazione al “Patto per la lettura della Città di Carini” stipulato con il Comune, la BCsicilia sede di Carini intende organizzare una pièce teatrale presso la biblioteca “F. Scavo” via Rosolino Pilo 21 a Carini.

La manifestazione, dal titolo “AmoreAmaro”, prevede la lettura del V canto dell’Inferno di Dante, intervallato dal canto popolare della baronessa di Carini, mettendo così in relazione Paolo Malatesta e Francesca da Rimini con Laura Lanza e Ludovico Vernagallo, entrambi uccisi per amore, attraverso un quadro plastico, accompagnato da suoni e parole, venerdì 22 dicembre c.a. alle ore 21:30.

L’evento proposto vuole essere un’occasione di discussione e di approfondimento su un tema della violenza contro le donne, oltre a collaborare con la biblioteca sui “Patti per la lettura”.