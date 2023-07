Quattro giorni di teatro e musica, al via la prima edizione del Piccolo festival area Madera

Nei giorni 5 – 8 luglio va in scena la I° Edizione del Piccolo Festival Area Madera presso Area Madera, in via dello Spasimo n.5. Saranno quattro giorni di teatro e musica, con la direzione artistica di Miriam Palma.

Primo appuntamento stasera, mercoledì 5 con "Eterno canto" con l'autore Fabio Lo Meo, Antonella Sampino e Carmelo Farina alla chitarra.



Giovedì 6 luglio alle 19,30 va in scena "In-Canti nelle due Sicilie... tra il mito e la storia e ciò che resta" con Egle Mazzamuto e Carmelo Farina alla chitarra.



Venerdì 7 luglio alle 19,30 "Musiche dal Sud America al Sud d'Italia" di Nino Giannotta e Alessandro Cimino. A concludere la a rassegna, sabato 8 luglio sempre alla stessa ora, "Viaggio oltre le parole", di e con Domenico Ciaramitaro.

Tutti gli spettacoli iniziano con possibilità di consumare un aperitivo, poi alle 20,30 inizia lo spettacolo

Costo biglietto per ogni spettacolo 12 euro persona (incluso tesseramento) 8 euro a persona se già tesserati.



Dopo gli spettacoli sarà possibile rimanere a conversare e a confrontarsi. Desiderio di Miriam Palma, curatrice della rassegna, è di far sì che Area Madera diventi un punto di riferimento per gli associati, creando una piccola comunità condivisa.