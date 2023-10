"Piccolo Festival Area Madera" a Palermo dal 10 al 21 ottobre 2023

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

10 – 21 ottobre | La II° Edizione del PICCOLO FESTIVAL AREA MADERA a PALERMO presso AREA MADERA in Via dello Spasimo n.5 Ritorna la rassegna di teatro e musica, con la direzione artistica di Miriam Palma, con 4 spettacoli e una ricca serie di eventi collaterali. - Martedì 10 ottobre alle 20.00 andrà in scena la performance teatrale “𝐓𝐮𝐛𝐢𝐧𝐧𝐨𝐜𝐞𝐧𝐭𝐢”, di e con Concetta Affannoso Amicolo e Claudia Calcagnile, drammaturgia Claudia Calcagnile e sound designer Marco Della Monica. 𝖫'𝗂𝗇𝗌𝗍𝖺𝗅𝗅𝖺𝗓𝗂𝗈𝗇𝖾 𝗉𝖾𝗋𝖿𝗈𝗋𝗆𝖺𝗍𝗂𝗏𝖺 𝖳𝗎𝖻𝗂𝗇𝗇𝗈𝖼𝖾𝗇𝗍𝗂 𝖾̀ 𝗎𝗇 𝗅𝖺𝗏𝗈𝗋𝗈 𝖽𝗂 𝖽𝗋𝖺𝗆𝗆𝖺𝗍𝗎𝗋𝗀𝗂𝖺 𝗉𝖺𝗋𝗍𝖾𝖼𝗂𝗉𝖺𝗍𝖺. 𝖨𝗇 𝗊𝗎𝖾𝗌𝗍𝗂 𝗆𝖾𝗌𝗂 𝖺𝖻𝖻𝗂𝖺𝗆𝗈 𝗂𝗇𝗏𝗂𝗍𝖺𝗍𝗈 𝗅𝖾 𝗉𝖾𝗋𝗌𝗈𝗇𝖾 𝖺 𝗉𝖺𝗋𝗍𝖾𝖼𝗂𝗉𝖺𝗋𝖾 𝖺𝖽 𝗎𝗇 𝗉𝖾𝗋𝖼𝗈𝗋𝗌𝗈 𝖼𝗁𝖾, 𝗍𝗋𝖺𝗆𝗂𝗍𝖾 𝗆𝖺𝗂𝗅, 𝗅𝖾 𝗁𝖺 𝗀𝗎𝗂𝖽𝖺𝗍𝖾 𝖺𝗅𝗅𝖺 𝗌𝖼𝗈𝗉𝖾𝗋𝗍𝖺 𝖽𝖾𝗂 𝗉𝗋𝗈𝗉𝗋𝗂 𝖲𝗈𝗀𝗇𝗂, 𝖣𝖾𝗌𝗂𝖽𝖾𝗋𝗂 𝖾 𝖡𝗂𝗌𝗈𝗀𝗇𝗂. 𝖣𝖺 𝗊𝗎𝖾𝗌𝗍𝖺 𝖼𝗈𝗋𝗋𝗂𝗌𝗉𝗈𝗇𝖽𝖾𝗇𝗓𝖺 𝖾̀ 𝗇𝖺𝗍𝖺 𝗎𝗇’𝗈𝗉𝖾𝗋𝖺 𝖼𝗁𝖾 𝗋𝖺𝖼𝖼𝗁𝗂𝗎𝖽𝖾 𝖺𝗅 𝗌𝗎𝗈 𝗂𝗇𝗍𝖾𝗋𝗇𝗈 𝗅𝖾 𝗏𝗈𝖼𝗂, 𝗂 pensieri 𝖾 𝗅𝖾 𝖺𝗓𝗂𝗈𝗇𝗂 𝖽𝖾𝗂 𝗉𝖺𝗋𝗍𝖾𝖼𝗂𝗉𝖺𝗇𝗍𝗂. - Giovedì 12 ottobre alle 20.00 la mostra-concerto “𝐓𝐮𝐭𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨", con Tommaso Chirco, Andrea Requirez e Mauro D’Agati. Mauro D’Agati ha pubblicato molti lavori dedicati alla fotografia, ma pochi lo conoscono come musicista. Per Area Madera ha pensato di unire le sue passioni dedicando una performance particolare con una piccola installazione di una serie di fotografie di alcuni importanti musicisti da lui fotografati. - Giovedì 19 ottobre alle 20.00 andrà in scena il concerto-recital di chitarra classica con 𝐆𝐚𝐛𝐫𝐢𝐞𝐥𝐞 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐧𝐨𝐭𝐭𝐚, giovane chitarrista classico che ci porterà nel suo mondo facendoci ascoltare brani che hanno forgiato l’antologia della chitarra classica. A seguire “𝐌𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 (𝐮𝐧 𝐢𝐧𝐮𝐭𝐢𝐥𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐢𝐧𝐢𝐭𝐨)" una pièce di danza con Marco Pergallini e Maria Stella Pitarresi che ci porteranno nel loro immaginario attraverso la danza.

- Venerdì 20 ottobre alle 20.00 andrà in scena “𝐌𝐮𝐬𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐝𝐚𝐥 𝐒𝐮𝐝 𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐚𝐥 𝐒𝐮𝐝 𝐝’𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚", con i Triarchi di Nino Giannotta, Pippo Di Chiara e Alessandro Cimino. Un gradito ritorno del trio che con grazia e passione hanno deliziato il pubblico nella scorsa edizione. Ore 𝟐𝟎.𝟎𝟎 Ingresso del pubblico con possibilità di consumare un aperitivo Ore 𝟐𝟎.𝟑𝟎 Inizio spettacolo Costo biglietto €𝟕,𝟎𝟎 a persona se già tesserati (tesseramento €𝟓,𝟎𝟎 a persona) ed €𝟖,𝟎𝟎 a persona se già tesserati per il solo spettacolo di giorno 10 ottobre. Per info e prenotazioni telefonare al 349 3593080 Miriam Palma presenterà le varie performance con un pezzo d’arte improvvisato al momento. Dopo gli spettacoli sarà possibile rimanere a conversare e a confrontarsi. Desiderio di Miriam Palma, curatrice della rassegna, è di far sì che Area Madera diventi un punto di riferimento per gli associati, creando una piccola comunità condivisa. Ricca la serie di 𝘦𝘷𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘤𝘰𝘭𝘭𝘢𝘵𝘦𝘳𝘢𝘭𝘪 che si vanno ad aggiungere al programma del “𝐏𝐢𝐜𝐜𝐨𝐥𝐨 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥 𝐀𝐫𝐞𝐚 𝐌𝐚𝐝𝐞𝐫𝐚” - 𝘴𝘦𝘤𝘰𝘯𝘥𝘢 𝘦𝘥𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦, e più precisamente: - l'𝟏𝟏 𝐨𝐭𝐭𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟐𝟎,𝟎𝟎 prosegue il Laboratorio annuale di VocalitàCantoTeatro "𝐈𝐥 𝐂𝐨𝐫𝐩𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐕𝐨𝐜𝐞" diretto da Miriam Palma ed attualmente in corso ogni mercoledì e sabato da ottobre 2023 a giugno 2024. - il 𝟏𝟑, 𝟏𝟒 𝐞 𝟏𝟓 𝐨𝐭𝐭𝐨𝐛𝐫𝐞 si terrà il workshop di recitazione cinematografica "𝐒𝐯𝐞𝐥𝐚𝐫𝐬𝐢" tenuto dalle actor coaches Elenora De Luca e Simona Taormina.

Per candidarsi inviare 2 foto e una breve lettera motivazionale a svelarsiworkshop@gmail.com - il 𝟏𝟔 𝐨𝐭𝐭𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟏𝟔,𝟑𝟎 incontro dal titolo "𝐔𝐧𝐚 𝐜𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐚 𝐬𝐮𝐢 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐢 𝐝𝐢 𝐠𝐮𝐞𝐫𝐫𝐚" con Caterina Ferrua di Operazione Colomba, Corpo Nonviolento di Pace della Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. 𝘐𝘯𝘨𝘳𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘓𝘪𝘣𝘦𝘳𝘰. - il 𝟐𝟎 𝐨𝐭𝐭𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟏𝟖,𝟑𝟎 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟏𝟗,𝟑𝟎 "𝐎𝐩𝐞𝐧 𝐃𝐚𝐲 𝐈𝐲𝐞𝐧𝐠𝐚𝐫 𝐘𝐨𝐠𝐚" con Arita Bianchi. Per info +393297162552 (cellulare) oppure +31629280394 (whatsapp). - il 𝟐𝟏 𝐨𝐭𝐭𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟐𝟎,𝟎𝟎 serata conclusiva con la "𝐅𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐝'𝐀𝐮𝐭𝐮𝐧𝐧𝐨", un evento di musica, ballo e convivialità ad 𝘪𝘯𝘨𝘳𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘭𝘪𝘣𝘦𝘳𝘰 riservato ai soci. La festa d’autunno vuole soddisfare un desiderio che risiede nei cuori dei frequentatori e di Area Madera: quello di stare insieme e trascorrere del tempo nel migliore dei modi, danzando, cantando mangiando e bevendo.