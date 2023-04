Piccoli battiti, spettacolo di beneficenza sul palco del Teatro Golden

Una serata per fare letteralmente battere i cuori: per le risate e per l’emozione di ascoltare buona musica. L’associazione di promozione sociale Piccoli battiti - che si occupa di proteggere i cuori dei bambini più deboli, attraverso una politica di informazione, prevenzione e protezione dei rischi cardiologici nei giovani, istallazione di defibrillatori, realizzazione di corsi di Basic life support-early defibrillation e Basic life support-early defibrillation e l’organizzazione di screening elettrocardiografici gratuiti nelle scuole - porta in scena uno spettacolo di beneficenza fatto di musica, arte e risate.

L’appuntamento è per il 5 maggio alle 21 a Palermo al Teatro Golden in via Terrasanta 60 con “Io vorrei un sorriso per ogni battito”. Sul palco si alterneranno artisti siciliani e nazionali. Tra questi: Paolo Vallesi, Giovanni Cangialosi, Antonio Baistreri, Marco Manera, Ernesto Maria Ponte, i Tre e un quarto, Federica Neglia, i Walk on U2 tribute e i JJ daddy. Presentano: Katiuska Falbo, Filippo Gattuccio, Francesco Terrasi e Sonia Hamza. Tutti uniti per aiutare i bambini.

I biglietti costano da 10 a 14 euro e si possono comprare o direttamente al botteghino del teatro. L’associazione Piccoli battiti opera in collaborazione con la unità operativa di cardiologia pediatrica Arnas civico di Palermo diretta dal dottore Calogero Comparato.