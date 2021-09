Piccola antologica, al via la mostra personale del fotografo Alessandro Di Giugno

Galleria XXS Aperto al Contemporaneo, via XX Settembre 13: inaugurazione venerdì 8 ottobre ore 18.30. Un'accurata selezione di scatti realizzati nell'arco di un ventennio; una "Piccola Antologica" - per l'appunto - in grado di rappresentare al meglio i percorsi visuali effettuati da Alessandro Di Giugno nel corso della sua ormai consolidata carriera di fotografo.

La mostra, curata nell'allestimento dallo stesso autore e presentata da Salvo Ferlito, sarà visibile da venerdì 8 a sabato 16 ottobre, dal martedì al sabato, dalle 17 alle 19,30. Per l'inaugurazione sono cortesemente richiesti il green pass e l'uso della mascherina.

